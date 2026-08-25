Muzyka, emocje i pomoc dzieciom na Kadzielni. XXIII Super Koncert z Gwiazdami

Kto wystąpi na scenie Kadzielni?

​Na kieleckiej scenie pojawią się artyści reprezentujący różne pokolenia i style muzyczne, gwarantując niezapomniane wrażenia:

Patrycja Markowska – wokalistka z 25-letnim doświadczeniem, która powraca z nową energią i świeżym brzmieniem. Artystka zaprezentuje utwory z wydanego w 2025 roku albumu „Obłęd”, w którym łączy muzykę klubową z żywymi gitarami i autentycznym przekazem. Publikę zachwycą także jej najnowsze nagrania, w tym „Miłość, wiara nadzieja”.

wokalistka z 25-letnim doświadczeniem, która powraca z nową energią i świeżym brzmieniem. Artystka zaprezentuje utwory z wydanego w 2025 roku albumu „Obłęd”, w którym łączy muzykę klubową z żywymi gitarami i autentycznym przekazem. Publikę zachwycą także jej najnowsze nagrania, w tym „Miłość, wiara nadzieja”. ​ Roxie (Roksana Węgiel) – jedna z największych gwiazd młodego pokolenia. Zwyciężczyni pierwszej edycji „The Voice Kids” (2018 r.) oraz 16. Konkursu Piosenki Eurowizji Junior z przebojem „Anyone I want to be”. Laureatka Europejskiej Nagrody Muzycznej MTV, znana z platynowych płyt („Roksana Węgiel”, „13+5”) oraz występów w programach „Dance Dance Dance” i „Dancing with the Stars. Taniec z gwiazdami”.

jedna z największych gwiazd młodego pokolenia. Zwyciężczyni pierwszej edycji „The Voice Kids” (2018 r.) oraz 16. Konkursu Piosenki Eurowizji Junior z przebojem „Anyone I want to be”. Laureatka Europejskiej Nagrody Muzycznej MTV, znana z platynowych płyt („Roksana Węgiel”, „13+5”) oraz występów w programach „Dance Dance Dance” i „Dancing with the Stars. Taniec z gwiazdami”. ​Liber (Mariusz Piotrowski) – ceniony raper, producent i autor tekstów, dawniej członek formacji Ascetoholix. Twórca takich hitów jak „Pomnik”, „Skarby”, „Winny” czy „Czyste szaleństwo”. Znany z udanych kolaboracji – m.in. ze współtworzenia sukcesu Sylwii Grzeszczak oraz ze współpracy z zespołem InoRos, z którym nagrał przebój na Euro 2012.

​Muzyka, która pomaga

​Super Koncert z Gwiazdami to nie tylko okazja do usłyszenia największych polskich hitów na żywo, ale przede wszystkim realne wsparcie dla małych pacjentów. Kupując bilet na to wydarzenie, każdy uczestnik pomaga w realizacji marzeń dzieci walczących z chorobami nowotworowymi.

Organizatorem tego wydarzenia jest Agencja "POP-ART".