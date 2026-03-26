Myszka Michalinka rusza w trasę! Wyjątkowy teatrzyk lalkowy Muzeum Wsi Kieleckiej

Weronika Wawszczyk
2026-03-26 8:24

Muzeum Wsi Kieleckiej przeciera szlaki w nowoczesnej edukacji regionalnej. Po raz pierwszy w historii instytucja uruchamia obwoźny teatrzyk lalkowy, który przywraca tradycję wędrownych występów w szkołach i domach kultury. Choć trasa jeszcze się nie zaczęła, wpłynęło już 10 konkretnych zgłoszeń od zainteresowanych placówek.

Muzeum Wsi Kieleckiej w Tokarni

Autor: Piotr Stańczak

O czym opowiada spektakl? Edukacja ekologiczna dla najmłodszych

Główną bohaterką przedstawienia jest myszka Michalinka, która z mroźnego pola trafia do wiejskiej spiżarni. Tam odkrywa świat warzyw i uczy się tradycyjnych metod ich przechowywania. Jak wyjaśnia Katarzyna Korus, dyrektor Muzeum Wsi Kieleckiej:

Będzie to opowieść o myszce Michalince, która to na polu zmarznięta trafiła do spiżarni, a tam poznała inne warzywa. Poznała warzywa, które się kisi, które się konserwuje w różny sposób i dlaczego te warzywa warto jeść

Spektakl to nie tylko rozrywka, ale przede wszystkim lekcja o tym, dlaczego warto wybierać ekologiczne produkty oraz jakie wartości zdrowotne niosą ze sobą tradycyjne kiszonki.

Kto może zaprosić teatrzyk do siebie?

Muzeum zaprasza do współpracy szerokie grono instytucji i organizacji z całego województwa świętokrzyskiego:

  • Szkoły i przedszkola.
  • Świetlice wiejskie.
  • Domy kultury.
  • Koła Gospodyń Wiejskich oraz inne organizacje lokalne

Wszystkie rekwizyty, w tym postać myszki oraz warzyw, zostały własnoręcznie wykonane przez pracowników Parku Etnograficznego w Tokarni.

Więcej atrakcji w Tokarni: Nowy plac zabaw już od 1 kwietnia!

Wiosna w Muzeum Wsi Kieleckiej zapowiada się wyjątkowo intensywnie. Oprócz objazdowych występów, instytucja przygotowała wielką niespodziankę na miejscu. Już 1 kwietnia w Parku Etnograficznym w Tokarni zostanie oficjalnie otwarty nowoczesny plac zabaw. Dzięki temu wizyta w skansenie stanie się jeszcze większą frajdą dla rodzin z dziećmi, łącząc naukę o dawnej wsi z aktywnym wypoczynkiem na świeżym powietrzu.

Jak dokonać zgłoszenia?

Dyrektor Katarzyna Korus zachęca do kontaktu:

Mamy teatrzyk, który jest pięknie skonstruowany przez pracowników Parku Etnograficznego. (...) Zachęcamy do tego, aby składać zamówienia na przyjazd takiego teatrzyku.

