Myszka Michalinka rusza w trasę! Wyjątkowy teatrzyk lalkowy Muzeum Wsi Kieleckiej

O czym opowiada spektakl? Edukacja ekologiczna dla najmłodszych

Główną bohaterką przedstawienia jest myszka Michalinka, która z mroźnego pola trafia do wiejskiej spiżarni. Tam odkrywa świat warzyw i uczy się tradycyjnych metod ich przechowywania. Jak wyjaśnia Katarzyna Korus, dyrektor Muzeum Wsi Kieleckiej:

Będzie to opowieść o myszce Michalince, która to na polu zmarznięta trafiła do spiżarni, a tam poznała inne warzywa. Poznała warzywa, które się kisi, które się konserwuje w różny sposób i dlaczego te warzywa warto jeść

Spektakl to nie tylko rozrywka, ale przede wszystkim lekcja o tym, dlaczego warto wybierać ekologiczne produkty oraz jakie wartości zdrowotne niosą ze sobą tradycyjne kiszonki.

Kto może zaprosić teatrzyk do siebie?

Muzeum zaprasza do współpracy szerokie grono instytucji i organizacji z całego województwa świętokrzyskiego:

Szkoły i przedszkola.

Świetlice wiejskie.

Domy kultury.

Koła Gospodyń Wiejskich oraz inne organizacje lokalne

Wszystkie rekwizyty, w tym postać myszki oraz warzyw, zostały własnoręcznie wykonane przez pracowników Parku Etnograficznego w Tokarni.

Więcej atrakcji w Tokarni: Nowy plac zabaw już od 1 kwietnia!

Wiosna w Muzeum Wsi Kieleckiej zapowiada się wyjątkowo intensywnie. Oprócz objazdowych występów, instytucja przygotowała wielką niespodziankę na miejscu. Już 1 kwietnia w Parku Etnograficznym w Tokarni zostanie oficjalnie otwarty nowoczesny plac zabaw. Dzięki temu wizyta w skansenie stanie się jeszcze większą frajdą dla rodzin z dziećmi, łącząc naukę o dawnej wsi z aktywnym wypoczynkiem na świeżym powietrzu.

Jak dokonać zgłoszenia?

Dyrektor Katarzyna Korus zachęca do kontaktu: