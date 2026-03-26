Myszka Michalinka rusza w trasę! Wyjątkowy teatrzyk lalkowy Muzeum Wsi Kieleckiej

O czym opowiada spektakl? Edukacja ekologiczna dla najmłodszych
Główną bohaterką przedstawienia jest myszka Michalinka, która z mroźnego pola trafia do wiejskiej spiżarni. Tam odkrywa świat warzyw i uczy się tradycyjnych metod ich przechowywania. Jak wyjaśnia Katarzyna Korus, dyrektor Muzeum Wsi Kieleckiej:
Będzie to opowieść o myszce Michalince, która to na polu zmarznięta trafiła do spiżarni, a tam poznała inne warzywa. Poznała warzywa, które się kisi, które się konserwuje w różny sposób i dlaczego te warzywa warto jeść
Spektakl to nie tylko rozrywka, ale przede wszystkim lekcja o tym, dlaczego warto wybierać ekologiczne produkty oraz jakie wartości zdrowotne niosą ze sobą tradycyjne kiszonki.
Kto może zaprosić teatrzyk do siebie?
Muzeum zaprasza do współpracy szerokie grono instytucji i organizacji z całego województwa świętokrzyskiego:
- Szkoły i przedszkola.
- Świetlice wiejskie.
- Domy kultury.
- Koła Gospodyń Wiejskich oraz inne organizacje lokalne
Wszystkie rekwizyty, w tym postać myszki oraz warzyw, zostały własnoręcznie wykonane przez pracowników Parku Etnograficznego w Tokarni.
Więcej atrakcji w Tokarni: Nowy plac zabaw już od 1 kwietnia!
Wiosna w Muzeum Wsi Kieleckiej zapowiada się wyjątkowo intensywnie. Oprócz objazdowych występów, instytucja przygotowała wielką niespodziankę na miejscu. Już 1 kwietnia w Parku Etnograficznym w Tokarni zostanie oficjalnie otwarty nowoczesny plac zabaw. Dzięki temu wizyta w skansenie stanie się jeszcze większą frajdą dla rodzin z dziećmi, łącząc naukę o dawnej wsi z aktywnym wypoczynkiem na świeżym powietrzu.
Jak dokonać zgłoszenia?
Dyrektor Katarzyna Korus zachęca do kontaktu:
Mamy teatrzyk, który jest pięknie skonstruowany przez pracowników Parku Etnograficznego. (...) Zachęcamy do tego, aby składać zamówienia na przyjazd takiego teatrzyku.