Najbardziej klimatyczne ruiny w Polsce wybrane! Zwycięzca ze świętokrzyskiego ma niezwykłą historię

Triumf w plebiscycie Travelist. Polacy wybrali perłę Świętokrzyskiego

W prestiżowym plebiscycie zorganizowanym przez serwis Travelist we współpracy z Polską Organizacją Turystyczną internauci oddali tysiące głosów na najpiękniejsze obiekty historyczne w kraju. W kategorii „Najbardziej klimatyczne polskie ruiny” bezkonkurencyjny okazał się Zamek Krzyżtopór w Ujeździe, zdobywając 15,27% wszystkich głosów. Świętokrzyski kolos pokonał na podium tak słynne warownie, jak zamek w Czorsztynie (13,01%) oraz jurajski Ogrodzieniec (12,48%).

Wynik ten nie jest zaskoczeniem dla nikogo, kto choć raz przekroczył monumentalną bramę wjazdową w Ujeździe. Krzyżtopór to zabytek wyjątkowy – miejsce, w którym architektura włoskiego renesansu i baroku splata się z potężnymi obwarowaniami oraz gęstą siecią tajemnic i podań.

Megalomania magnata. Pałac, który miał przyćmić Europę

Historia zamku rozpoczęła się w 1621 roku z inicjatywy wojewody sandomierskiego Krzysztofa Ossolińskiego. Wykształcony i majętny magnat, dorobiwszy się wielkiego majątku m.in. na dostawach dla wojska, postanowił wznieść siedzibę rodową, która zdumiała i przyćmiła wszystkie inne magnackie rezydencje.

Krzyżtopór wzniesiono jako tzw. palazzo in fortezza – reprezentacyjny, wielopiętrowy pałac wpisany w pięcioboczną strefę fortyfikacji bastionowych z szeroką fosą. Nadzór nad pracami budowlanymi sprawował włoski architekt Wawrzyniec Senes (Lorenzo Senes). Nazwa obiektu powstała z połączenia dwóch symboli umieszczonych na bramie wjazdowej: krzyża (symbolu wiary fundatora oraz elementu herbu jego matki Dębno) i topora (herbu rodowego Ossolińskich). Budowniczy nazywał pałac także Krzysztoporem na cześć swojego imienia.

Architektoniczny kalendarz, akwarium w suficie i marmurowe stajnie

Z budowlą wiąże się słynna, przekazywana od pokoleń koncepcja architektonicznego kalendarza. Zgodnie z tą barwną legendą zamek zaprojektowano tak, by odzwierciedlał podział czasu:

4 wieże symbolizujące cztery pory roku,

symbolizujące cztery pory roku, 12 wielkich sal odpowiadających dwunastu miesiącom,

odpowiadających dwunastu miesiącom, 52 komnaty symbolizujące tygodnie w roku,

symbolizujące tygodnie w roku, 365 okien odpowiadających liczbie dni.

Największe emocje odwiedzających budzą jednak opowieści o oszałamiającym luksusie wnętrz. Nad salą jadalną usytuowaną w wieży ośmiobocznej znajdować się miał szklany strop, przez który goście mogli obserwować pływające wyżej egzotyczne ryby. Z kolei w podziemnych stajniach konie jadły z marmurowych żłobów i przeglądały się w kryształowych lustrach, które dodatkowo doświetlały mroczne pomieszczenia.

Obiekt dysponował również nowatorskimi na swoje czasy rozwiązaniami technicznymi: zaawansowanym systemem grzewczym i wentylacyjnym, przewodami doprowadzającymi świeże powietrze oraz ręcznymi windami towarowymi do transportu potraw z kuchni. W podziemiach wieży do dziś bije także wydajne, lodowate źródełko wody pitnej, zwane Krzyżtopożanką.

Burzliwy upadek i status Pomnika Historii

Losy genialnej rezydencji okazały się tragiczne. Krzysztof Ossoliński zmarł nagle w 1645 roku, zaledwie rok po ukończeniu budowy. Jego syn i spadkobierca Krzysztof Baldwin zginął cztery lata później w bitwie pod Zborowem.

W październiku 1655 roku, podczas potopu szwedzkiego, najeźdźcy zajęli zamczysko podstępem bez jednego wystrzału, rabując bogate wyposażenie, zasobną bibliotekę i archiwum rodowe. Kolejne zniszczenia przyniosły walki konfederatów barskich wokół 1770 roku, po których zamek opustoszał i popadł w ruinę. Od 2018 roku Zamek Krzyżtopór posiada zaszczytny status Pomnika Historii.

Jak zaplanować wizytę w Krzyżtoporze? Praktyczny przewodnik

Dzięki pracom zabezpieczającym i konserwatorskim ruiny są doskonale przygotowane do bezpiecznego przyjmowania turystów przez cały rok.

Trasy zwiedzania: Dla zwiedzających udostępniono 5 różnorodnych tras (m.in. trasa po bastionach, oficynach, cześć ogrodowa oraz specjalna trasa po piwnicach dla odważnych, gdzie niezbędna jest latarka).

Dla zwiedzających udostępniono (m.in. trasa po bastionach, oficynach, cześć ogrodowa oraz specjalna trasa po piwnicach dla odważnych, gdzie niezbędna jest latarka). Nocne zwiedzanie: W wybrane terminy organizowane jest widowiskowe zwiedzanie z przewodnikiem w strojach z epoki, illuminated mury tworzą wówczas niepowtarzalny, mroczny klimat.

W wybrane terminy organizowane jest widowiskowe zwiedzanie z przewodnikiem w strojach z epoki, illuminated mury tworzą wówczas niepowtarzalny, mroczny klimat. Aplikacja AR i ułatwienia: Na miejscu można skorzystać z aplikacji mobilnej z rozszerzoną rzeczywistością, która pozwala zobaczyć, jak komnaty wyglądały w czasach swojej świetności. Zwiedzanie jest przyjazne dla właścicieli psów (wymagana smycz).

Na miejscu można skorzystać z aplikacji mobilnej z rozszerzoną rzeczywistością, która pozwala zobaczyć, jak komnaty wyglądały w czasach swojej świetności. Zwiedzanie jest przyjazne dla właścicieli psów (wymagana smycz). Dojazd i parking: Zamek znajduje się w miejscowości Ujazd (gmina Iwaniska, pow. opatowski, woj. świętokrzyskie). Zmotoryzowani mogą skorzystać z dużego, bezpłatnego parkingu tuż pod murami warowni.

Niezależnie od tego, czy szukasz fascynujących opowieści historycznych, niezwykłych kadrów fotograficznych czy klimatycznego miejsca na spacer z rodziną – Zamek Krzyżtopór w Ujeździe gwarantuje niezapomniane wrażenia!

źrodła: Travelist, Muzeum Pałacu Króla Jana III w Wilanowie, Zabytek.pl.

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