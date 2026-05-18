Najlepsze uzdrowisko w Polsce. Sztuczna inteligencja wskazała lokalizację

AI wybrała najlepsze uzdrowisko w Polsce

Według analizy sztucznej inteligencji za najlepsze uzdrowisko w Polsce można uznać Busko-Zdrój. To świętokrzyskie miasto od lat znajduje się w czołówce rankingów i jest cenione zarówno przez kuracjuszy, jak i lekarzy specjalizujących się w leczeniu uzdrowiskowym.

Busko-Zdrój słynie przede wszystkim z wyjątkowych wód siarczkowych i solanek, które wykorzystywane są w leczeniu chorób reumatologicznych, ortopedycznych, neurologicznych oraz dermatologicznych. Kuracjusze podkreślają także spokojny klimat miasta, dużą ilość zieleni oraz nowoczesną bazę sanatoryjną.

Dlaczego Busko-Zdrój?

Sztuczna inteligencja brała pod uwagę kilka kluczowych czynników. Analizowane były m.in. opinie turystów i pacjentów, liczba odwiedzających, dostępność zabiegów, infrastruktura oraz walory przyrodnicze. Busko-Zdrój wyróżniło się przede wszystkim dzięki:

leczniczym wodom siarczkowym uznawanym za jedne z najlepszych w Europie,

rozbudowanej ofercie sanatoriów i szpitali uzdrowiskowych,

dużemu parkowi zdrojowemu idealnemu do spacerów,

spokojnej atmosferze sprzyjającej regeneracji,

dogodnemu położeniu i dobrej komunikacji.

Wielu kuracjuszy podkreśla również, że miejscowość nie jest tak zatłoczona jak najpopularniejsze górskie kurorty, dzięki czemu łatwiej tam o prawdziwy wypoczynek.

Nie tylko leczenie. Busko-Zdrój przyciąga także turystów

Choć Busko-Zdrój kojarzy się głównie z sanatoriami, coraz częściej odwiedzają go także turyści szukający relaksu. Miasto oferuje liczne trasy spacerowe, klimatyczne kawiarnie oraz zabytki związane z historią regionu.

Jednym z najbardziej rozpoznawalnych miejsc jest Park Zdrojowy zaprojektowany przez Henryka Marconiego. To właśnie tam kuracjusze spędzają najwięcej czasu, korzystając z tężni, pijalni wód i terenów rekreacyjnych.

Polskie uzdrowiska przeżywają renesans

Eksperci zauważają, że zainteresowanie leczeniem uzdrowiskowym w Polsce stale rośnie. Coraz więcej osób wybiera sanatoria nie tylko ze względów zdrowotnych, ale również jako sposób na odpoczynek i profilaktykę zdrowotną.