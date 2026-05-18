Samorządy w całej Polsce od lat mierzą się z wyzwaniem, jakim jest transkrypcja zagranicznych aktów małżeństw osób tej samej płci. Choć międzynarodowe trybunały (w tym TSUE) oraz polskie sądy wydawały już orzeczenia w tej materii, urzędnicy wciąż poszukują w pełni legalnych i jednolitych procedur. Nadchodzące miesiące mogą jednak przynieść wyczekiwany przełom.

Zapowiedź zmian rządowych i kielecka gotowość

Prezydentka Kielc z entuzjazmem odnosi się do rządowych zapowiedzi, które mają uprościć formalności.

— Bardzo cieszy nas zapowiedź rządowa, że w bardzo szybkim czasie pojawią się rozporządzenia, które zmieniają na tyle możliwości formalno-prawne, że w systemie rejestrów państwowych będzie to po prostu praktycznie możliwe do realizacji — wskazuje Agata Wojda.

Zanim jednak nowe przepisy wejdą w życie, Kielce nie zamierzają zamykać drzwi przed obywatelami. Prezydentka miasta powołuje się na udane i legalne mechanizmy, które wypracowano już m.in. w Warszawie, gdzie udało się dokonać transkrypcji w jednostkowych przypadkach jeszcze przed zmianą ogólnych rozporządzeń.

"Jeżeli taki wniosek w Kielcach się pojawi, także będziemy na bazie tych doświadczeń chcieli z nich korzystać i pozytywnie załatwić taką sprawę" — deklaruje prezydentka.

Co z Konstytucją?

Temat ten od lat budzi silne emocje polityczne. Krytycy takich rozwiązań, w tym m.in. środowiska prawicowej opozycji, wielokrotnie podnosili argument, że transkrypcja aktów małżeństw osób tej samej płci stanowi omijanie prawa oraz stoi w sprzeczności z Konstytucją.

— W moim osobistym przekonaniu to nie jest sprzeczne z Konstytucją. Zapis w Konstytucji mówi o szczególnej ochronie małżeństwa, które jest związkiem kobiety i mężczyzny, a nie mówi o nielegalności żadnego innego związku.

Zdaniem prezydentki Kielc, obecny kontekst prawny w Polsce kształtuje się coraz wyraźniej, a zapowiadane dokumenty na poziomie rządowym ostatecznie i klarownie uporządkują tę sytuację pod kątem prawnym.