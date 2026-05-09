Konkurs policji świętokrzyskiej. Wielkie emocje od samego rana

Zmagania rozpoczęły się punktualnie o godzinie 7:30 (05.08) w Sali Narad Komendy Wojewódzkiej Policji w Kielcach. To tam 15 wyselekcjonowanych funkcjonariuszy z całego regionu wylosowało numery startowe, a w ich oczach widać było sportową rywlizację. Świętokrzyska drogówka pokazała, że poziom wyszkolenia w naszym regionie jest na bardzo dobrym poziomie.

Pierwszym wyzwaniem był sprawdzian praktycznych umiejętności na jednym z najbardziej ruchliwych skrzyżowań w Kielcach – u zbiegu ulic Ściegiennego, Husarskiej i Wapiennikowej. Policjant ruchu drogowego musiał wykazać się stalowymi nerwami, kierując ruchem przy wyłączonej sygnalizacji świetlnej pod czujnym okiem sędziów. Każdy gest i sygnał miał znaczenie dla płynności ruchu i bezpieczeństwa kierowców.

Kamil Prasał mistrzem celnego oka, Paweł Walasek dominuje na torze

Po emocjach na skrzyżowaniu, mundurowi przenieśli się na strzelnicę. Tutaj liczyły się ułamki sekund i precyzja. Bezkonkurencyjny w tej kategorii okazał się Kamil Prasał z Komendy Powiatowej Policji w Końskich, który udowodnił, że ma „oko snajpera”.

Prawdziwy pokaz umiejętności technicznych odbył się jednak na Torze „Kielce” w Ćmińsku. Funkcjonariusze, ubrani w specjalistyczne kombinezony, musieli pokonać wymagający tor przeszkód na motocyklach, a następnie przesiąść się do radiowozów. Dynamika, poślizgi i konieczność błyskawicznego opuszczenia pojazdu, by przebiec odcinek sprinterski, sprawiły, że pot lał się strumieniami. W tych konkurencjach, podobnie jak w teście wiedzy, prawdziwą klasę pokazał Paweł Walasek z KWP w Kielcach, który zdominował rywali.

Najlepszy policjant drogówki świętokrzyskiej

Po podliczeniu punktów z pięciu morderczych konkurencji (kierowanie ruchem, strzelanie, jazda motocyklem, jazda radiowozem oraz test wiedzy z 30 trudnymi pytaniami), poznaliśmy zwycięzców. Poziom był tak wyrównany, że o miejscach na podium decydowały detale.

Oto TOP 4 najlepszych funkcjonariuszy:

miejsce: asp. Paweł Walasek (Komenda Wojewódzka Policji w Kielcach) miejsce: asp. Kamil Prasał (KPP Końskie) miejsce: mł. asp. Arkadiusz Starba (KPP Staszów) miejsce: asp. Artur Morys (KMP Kielce)

Kierunek. Finał ogólnopolski!

Podczas uroczystej ceremonii zakończenia, w której udział wzięli m.in. Marszałek Województwa Renata Janik oraz insp. Tomasz Jarosz, podkreślano profesjonalizm świętokrzyskich mundurowych. Najważniejszą informacją jest fakt, że zdobywcy dwóch pierwszych miejsc – Paweł Walasek oraz Kamil Prasał – nie osiadają na laurach. Już niedługo będą reprezentować województwo świętokrzyskie w wielkim finale ogólnopolskim, walcząc o miano najlepszego policjanta w kraju.

Gratulujemy wszystkim uczestnikom i trzymamy kciuki za naszych reprezentantów!