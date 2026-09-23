Najpiękniejsze jesienne widoki w Świętokrzyskiem. Te miejsca mają wyjątkowy klimat

Łysogóry i Puszcza Jodłowa. Złote buki i szare gołoborza

Bukowe drzewostany w Świętokrzyskim Parku Narodowym przybierają jesienią głębokie, rudawe barwy, tworząc wyrazisty kontrast z ciemną zielenią wiekowych jodeł. Najbardziej znana trasa spacerowa rusza ze Świętej Katarzyny, mija urokliwą kapliczkę oraz słynące z leczniczych właściwości Źródełko św. Franciszka, a następnie prowadzi na szczyt Łysicy. Dalsza wędrówka grzbietem pasma doprowadzi Cię do Świętego Krzyża na Łysej Górze, gdzie szare rumowiska kambryjskiego piaskowca – słynne gołoborza – wyglądają na tle płonącego kolorami lasu wyjątkowo zjawiskowo. Warto wspiąć się tu także na klasztorną wieżę widokową, z której roztacza się rozległa panorama na miedziano-zieloną mozaikę całego pasma.

Autor: Sejmik Województwa Świętokrzyskiego/ Facebook

Góra Miedzianka. Zachód słońca na „Świętokrzyskim Giewoncie”

Choć Miedzianka liczy zaledwie 354 m n.p.m., jej strzelista sylwetka sprawia, że bywa nazywana Świętokrzyskim Giewontem. Wzgórze chroni dawne ślady górnictwa miedzi oraz cenne formacje skalne. To idealny cel na popołudniową wycieczkę – w niskim, jesiennym słońcu pofalowane wokół pola oraz odległa panorama z zamkiem w Chęcinach prezentują się niezwykle malowniczo.

Sandomierskie krajobrazy. Wąwóz Królowej Jadwigi i Góry Pieprzowe

Sandomierski Wąwóz Królowej Jadwigi to malowniczy jar lessowy mający ponad pół kilometra długości i ściany sięgające 10 metrów wysokości. Rosnące nad jego krawędziami drzewa liściaste tworzą w październiku naturalny, złocisty tunel, zachwycający spacerowiczów i fotografów. Niedaleko leżą również Góry Pieprzowe, które jesienią przyciągają wzrok bogatą paletą barw oraz surową fakturą dawnych skał.

Autor: Facebook/Sandomierz - Królewskie Miasto/ Materiały prasowe

Ponidzie i Winnica Złota Wieś. Sielskie widoki polskiej Toskanii

Pofalowany krajobraz Ponidzia z meandrami Nidy i kolorowymi szachownicami pól bywa chętnie porównywany do polskiej Toskanii. W Złotej w pobliżu Pińczowa, pośród malowniczych wzgórz i pól, ukryła się kameralna Winnica Złota Wieś. Widok na równo ułożone rzędy winorośli i sielską okolicę w ciepłym słońcu pozwala błyskawicznie zapomnieć o codziennym pośpiechu.

Rezerwat Kadzielnia w Kielcach. Dawne tropikalne morze w jesiennym wydaniu

Geologiczny rezerwat Kadzielnia mieści się na terenie dawnego kamieniołomu wapieni dewońskich, które powstały na dnie ciepłego morza około 360 milionów lat temu. Wygodne ścieżki prowadzące wokół Skałki Geologów pozwalają podziwiać jasne, surowe ściany skalne wyłaniające się spośród żółtych i czerwonawych liści. Miejsce to wspaniale łączy fascynującą historię naszej planety ze spokojną przestrzenią na jesienny spacer.

Rezerwat Skałki Piekło pod Niekłaniem. Bajkowe ostańce pośród drzew

W lasach sosnowo-dębowych na północy województwa skrywa się rezerwat Skałki Piekło pod Niekłaniem, chroniący fantazyjne skałki z jurajskiego piaskowca o wysokości dochodzącej do 8 metrów. Przedziwne formacje w kształcie grzybów, kominów czy kazalnic otoczone są rdzawymi liśćmi i dojrzałymi igłami, tworząc tajemniczy, wręcz bajkowy klimat.

Park Etnograficzny w Tokarni. Jesienna wieś z dawnych lat

Skansen w Tokarni rozciąga się na obszarze 65 hektarów i mieści kilkadziesiąt zabytkowych obiektów architektury drewnianej, w tym kryte strzechą chałupy, wiatraki oraz dwór. Jesienny szelest liści na wiejskich dróżkach i malownicze zagrody sprawiają, że spacer po tym terenie staje się prawdziwą podróżą w czasie.

Autor: Sejmik Województwa Świętokrzyskiego/ Facebook

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Dlaczego warto odkryć Świętokrzyskie właśnie jesienią?

Choć Góry Świętokrzyskie nie należą do najwyższych ani najbardziej spektakularnych pasm w Polsce, mają w sobie niepowtarzalny, kameralny klimat. Jesienią cała kraina nabiera szczególnego uroku – powietrze pachnie igliwiem jodeł, wilgotną ziemią oraz dojrzałymi jabłkami i śliwkami ze starych, przydrożnych sadów. Szelest miedzianych bukowych liści pod stopami, ciche szlaki wolne od tłumów i poranne mgły snujące się nad dolinami tworzą przestrzeń idealną do prawdziwego wyciszenia. Bez względu na to, czy wybierzesz krótki spacer ścieżkami Puszczy Jodłowej, czy podziwianie zachodu słońca ze szczytu Miedzianki, jesienne Świętokrzyskie to region, do którego po prostu chce się wracać.