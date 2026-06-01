Turyści je omijają. Oto najpiękniejsze małe miasteczka w Świętokrzyskiem

Małe miasteczka świętokrzyskie to nie tylko punkty na mapie, ale przede wszystkim żywe pomniki historii, które kiedyś dyktowały tempo życia całego królestwa. Znajdziemy tu dawne siedziby książęce, epicentra europejskiej reformacji oraz unikatowe zabytki, które rangą dorównują tym z Krakowa czy Poznania, choć rzadko pojawiają się w popularnych folderach. To miejsca, gdzie czas płynie wolniej, a każdy kamień zdaje się szeptać opowieści o królach, rycerzach i zapomnianych kulturach.

Jeśli szukasz nieodkrytych miejsc w Polsce, gdzie krajobraz harmonizuje z wielowiekowym dziedzictwem, ten artykuł jest dla Ciebie. Zabierzemy Cię w podróż po czterech perełkach województwa świętokrzyskiego: Wiślicy, Pińczowie, Chmielniku i Opatowcu. Każde z nich oferuje zupełnie inne doświadczenia, od mistycznych podziemi po słoneczne doliny rzeczne, udowadniając, że turystyka świętokrzyska ma do zaoferowania znacznie więcej, niż mogłoby się wydawać na pierwszy rzut oka.

Przygotuj się na weekend w świętokrzyskim, który zmieni Twoje postrzeganie polskiej prowincji. Te miejscowości to esencja Ponidzia – krainy gipsu, słońca i niezwykłej historii, która wciąż czeka na ponowne odkrycie

Wiślica – potęga ukryta w gipsowej wyspie

Lokalizacja: Powiat buski Liczba mieszkańców: ok. 500 osób

Wiślica to miejscowość, której ranga historyczna jest odwrotnie proporcjonalna do jej obecnej wielkości. Położona na gipsowej wyspie wśród odnóg Nidy, w średniowieczu była jednym z najważniejszych ośrodków politycznych i administracyjnych Małopolski, stojąc na równi z Krakowem i Sandomierzem. To tutaj Władysław Łokietek modlił się o zjednoczenie kraju, a Kazimierz Wielki kodyfikował słynne statuty wiślickie. Dziś to ciche miasteczko, które w 2018 roku odzyskało prawa miejskie, oferuje turystom podróż w głąb samych początków państwowości polskiej.

Co warto zobaczyć?

Najważniejszym punktem jest Bazylika kolegiacka Narodzenia NMP, ufundowana przez Kazimierza Wielkiego jako kościół ekspiacyjny. W jej wnętrzu kryją się unikatowe freski rusko-bizantyjskie z czasów Władysława Jagiełły oraz słynna figura Matki Bożej Łokietkowej. Prawdziwe skarby znajdują się jednak pod ziemią. Nowoczesna trasa turystyczna łączy relikty dwóch kościołów romańskich oraz legendarną Płytę Orantów z XII wieku – jeden z najcenniejszych zabytków sztuki romańskiej na świecie. Nie można pominąć również Domu Długosza, dawnej wikarówki z XV wieku, w której dziś mieści się muzeum archeologiczne.

Ciekawostki i klimat miejsca

Wiślica przez lata żyła legendą o „misie chrzcielnej” z IX wieku, która miała być dowodem na przyjęcie chrztu przez Wiślan na sto lat przed Mieszkiem I. Choć najnowsze badania archeologiczne z 2020 roku obaliły tę teorię, datując obiekt na XI wiek, atmosfera tajemnicy wciąż unosi się nad miastem. Klimat Wiślicy to spokój i poczucie obcowania z „wielką historią w kameralnej przestrzeni”.

Dlaczego warto przyjechać właśnie tutaj? To idealne miejsce dla pasjonatów historii i archeologii, którzy chcą zobaczyć zabytki najwyższej światowej klasy bez konieczności stania w długich kolejkach.

Praktyczna wskazówka: Koniecznie zarezerwuj czas na spacer po Grodzisku na Łąkach. To dawny gród obronny z X-XII wieku, z którego roztacza się piękny widok na kolegiatę górującą nad rozlewiskami Nidy.

Pińczów – „Sarmackie Ateny” nad Nidą

Lokalizacja: Powiat pińczowski Liczba mieszkańców: ok. 10 900 osób

Pińczów to stolica Ponidzia i miasto, które w XVI wieku stało się jednym z najważniejszych centrów intelektualnych Europy Środkowej. Dzięki rodowi Oleśnickich miejscowość stała się głównym ośrodkiem polskiej reformacji. To tutaj działało słynne gimnazjum pińczowskie, zwane „Sarmackimi Atenami”, gdzie drukowano pierwsze polskie przekłady Biblii i dzieła najwybitniejszych humanistów epoki. Miasto zachwyca harmonijnym połączeniem renesansowej architektury z malowniczym krajobrazem Garbu Pińczowskiego.

Najważniejsze zabytki

Architektoniczną perłą jest Kaplica św. Anny, wzniesiona w 1600 roku według projektu nadwornego rzeźbiarza królów polskich – Santi Gucciego. To pierwsza w Polsce wolnostojąca kaplica kopułowa o przeznaczeniu wyłącznie kultowym. Warto odwiedzić także zespół klasztorny paulinów (obecnie Muzeum Regionalne) oraz Synagogę Starą, jedną z najstarszych zachowanych bożnic w Polsce, będącą świadectwem dawnej wielokulturowości miasta. Miłośnicy militariów powinni udać się do Pałacu Wielopolskich, przy którym zachował się unikatowy pawilon ogrodowy w kształcie baszty.

Klimat i rekreacja

Pińczów ma charakter słonecznego, południowego kurortu. Bliskość rzeki Nidy sprawia, że jest to doskonała baza dla kajakarzy, a lokalny aeroklub oferuje loty widokowe nad doliną, co pozwala w pełni docenić urok Ponidzia. Nad miastem góruje Wzgórze Zamkowe, gdzie niegdyś stała rezydencja Oleśnickich, która według Długosza miała być wspanialsza niż Wawel.

Dlaczego warto przyjechać właśnie tutaj? Pińczów łączy w sobie głębię historyczną z doskonałymi warunkami do aktywnego wypoczynku. To miasto, gdzie architektura włoskich mistrzów spotyka się z dziką przyrodą nadrzecznych łąk.

Praktyczna wskazówka: Warto przejechać się Świętokrzyską Koleją Dojazdową – popularną „Ciuchcią Express Ponidzie”, która kursuje na trasie do Umianowic, oferując niezapomniane widoki na region.

Chmielnik – śladami dwóch kultur

Lokalizacja: Powiat kielecki Liczba mieszkańców: ok. 3 460 osób

Chmielnik to miasto o niezwykle burzliwej historii, która zaczęła się od wielkiej bitwy z Tatarami w 1241 roku. Przez stulecia był prężnym ośrodkiem kalwinizmu, by później stać się jednym z najważniejszych żydowskich sztetli w regionie. Miasto zachowało swój szesnastowieczny układ urbanistyczny z czworobocznym rynkiem, który do dziś stanowi serce lokalnej społeczności. To tutaj, jak nigdzie indziej, czuć ducha dawnego pogranicza kultur i wyznań.

Co warto zobaczyć?

Główną atrakcją jest Ośrodek Edukacyjno-Muzealny „Świętokrzyski Sztetl”, zlokalizowany w dawnej osiemnastowiecznej synagodze. To nowoczesne muzeum z unikatową szklaną bimą (podestem do czytania Tory), które w poruszający sposób opowiada o życiu dawnych mieszkańców miasta. Warto również zobaczyć barokowy kościół Niepokalanego Poczęcia NMP oraz relikty najstarszego kościoła pw. św. Trójcy z XIV wieku. Spacerując po mieście, warto zwrócić uwagę na liczne zabytkowe kamienice z XIX wieku, które nadają Chmielnikowi specyficzny, małomiasteczkowy urok.

Ciekawostki

Chmielnik słynie w całym regionie z... gęsi. Tradycje hodowli tych ptaków są tu bardzo stare, a lokalne potrawy z gęsiny to obowiązkowy punkt programu dla każdego smakosza. Co roku odbywają się tu również „Spotkania z Kulturą Żydowską”, które przyciągają rzesze gości pragnących poczuć klimat dawnego sztetla .

Dlaczego warto przyjechać właśnie tutaj? Dla unikatowego połączenia edukacji historycznej z klimatem autentycznego, polsko-żydowskiego miasteczka. „Świętokrzyski Sztetl” to jedno z najlepiej przygotowanych muzeów tego typu w Polsce.

Praktyczna wskazówka: Odwiedź Chmielnik w czasie jarmarków kulturalnych, aby spróbować lokalnych specjałów i poczuć energię miasta, która budzi się w pełni podczas świąt.

Opatowiec – najmniejsze miasto w Polsce

Lokalizacja: Powiat kazimierski Liczba mieszkańców: ok. 308 osób

Opatowiec to fenomen na skalę krajową. Licząc zaledwie trzystu mieszkańców, dzierży oficjalny tytuł najmniejszego miasta w Polsce. Choć dziś może wydawać się jedynie spokojną wsią, jego historia sięga XI wieku, a prawa miejskie otrzymał już w 1271 roku – wcześniej niż wiele dzisiejszych metropolii. Położony u ujścia Dunajca do Wisły, był niegdyś kluczowym punktem handlowym i portem rzecznym, który odwiedzali królowie i zagraniczni posłowie.

Najważniejsze atrakcje

Symbolem miasta jest kościół św. Jakuba Starszego Apostoła z XV wieku, w którym zachowało się cenne barokowe wyposażenie. Na małym, zadbanym rynku stoi współczesna wieża zegarowa oraz pomnik Józefa Piłsudskiego. Największą atrakcją przyrodniczą jest jednak przeprawa promowa przez Wisłę. Podczas krótkiego rejsu można obserwować niezwykłe zjawisko hydrograficzne – miejsce, w którym bystry Dunajec wpada do majestatycznej Wisły.

Klimat i spokój

W Opatowcu czas stanął w miejscu. To idealny kierunek dla osób szukających absolutnej ciszy i ucieczki od cywilizacji. Spacer wzdłuż wałów wiślanych o zachodzie słońca, gdy rzeka lśni złotem, to jedno z najbardziej kojących doświadczeń, jakie może zaoferować turystyka świętokrzyska.

Dlaczego warto przyjechać właśnie tutaj? Choćby po to, by móc powiedzieć, że odwiedziło się najmniejsze miasto w Polsce. To miejsce uczy pokory wobec czasu i pokazuje, jak wielka historia może zmieścić się w tak maleńkiej przestrzeni.

Praktyczna wskazówka: Skorzystaj z promu, aby przedostać się na drugą stronę Wisły do Ujścia Jezuickiego. To tani i niezapomniany sposób na podziwianie potęgi obu rzek z perspektywy wody.

Dlaczego turyści omijają te miejscowości?

Głównym powodem pomijania tych perełek jest ich położenie poza głównymi arteriami komunikacyjnymi i brak agresywnej promocji, jaką cieszy się Sandomierz. Turyści często pędzą drogą krajową nr 7 z Krakowa do Warszawy, nie zdając sobie sprawy, że zaledwie kilkanaście kilometrów obok leżą miejsca o randze Pomnika Historii

Kolejnym czynnikiem jest stereotypowe postrzeganie Świętokrzyskiego wyłącznie przez pryzmat Łysej Góry i jaskini Raj. Małe miasteczka świętokrzyskie wymagają od odwiedzającego „uważności” i chęci zejścia z utartego szlaku. Infrastruktura hotelowa, choć systematycznie się poprawia, wciąż stawia raczej na agroturystykę i kameralne pensjonaty niż na wielkie kompleksy spa, co paradoksalnie jest ich największą zaletą dla osób szukających autentyczności .

Które z małych miasteczek Świętokrzyskiego warto odwiedzić najpierw?

Jeśli masz tylko jeden dzień, zacznij od Wiślicy. Ilość nagromadzonych tam zabytków o znaczeniu europejskim jest absolutnie unikatowa, a nowa podziemna trasa turystyczna to standard zwiedzania na najwyższym poziomie.

Jeżeli szukasz relaksu połączonego ze spacerem wśród pięknej architektury, wybierz Pińczów. Możesz tu spędzić leniwe popołudnie nad Nidą, zwiedzić manierystyczną kaplicę i poczuć ducha dawnych „Aten”. Miłośnikom historii najnowszej i wielokulturowości polecamy Chmielnik, a tym, którzy chcą po prostu odetchnąć nad rzeką w najmniejszym mieście kraju – Opatowiec.

Województwo świętokrzyskie to region pełen kontrastów, gdzie obok siebie istnieją nowoczesne centra turystyczne i uśpione miasteczka z wielką przeszłością. Omijanie tych drugich to pozbawianie się szansy na poznanie prawdziwego ducha polskiej historii, która nie zawsze potrzebuje wielkich murów, by być fascynująca. Czas zejść z głównej drogi – atrakcje województwa świętokrzyskiego czekają właśnie tam, gdzie kończy się zasięg najpopularniejszych przewodników.