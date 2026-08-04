Nie macie planów na końcówkę wakacji? Dni Końskich 2026 zaskoczą Was składem gwiazd

Dawid Bąk
2026-08-04 11:36

Muzyczne podsumowanie wakacji w Końskich zapowiada się imponująco. W weekend 22–23 sierpnia na stadionie OSiR odbędą się Dni Końskich 2026. Organizatorzy – Samorząd Miasta i Gminy Końskie oraz Koneckie Centrum Kultury, przygotowali bogaty program koncertowy. Na scenie wystąpią m.in. Kayah, Tymek, Filip Lato, Mesajah, Niki Zey oraz zespół DRY ICE.

Filip Lato śpiewa do mikrofonu na scenie. O jego koncercie podczas Dni Końskich 2026 przeczytasz na Eska Kielce.
Autor: AKPA

Mieszkańcy regionu świętokrzyskiego mogą już rezerwować czas na jedno z najważniejszych wydarzeń plenerowych tego lata. Tegoroczne Dni Końskich dostarczy zróżnicowanych emocji muzycznych – od hip-hopu i rytmów reggae, przez energię rocka, aż po przeboje polskiego popu. Program wydarzenia podzielono na dwa dni: w sobotę wystąpią Niki Zey, Mesajah oraz Tymek, a wieczór zakończy impreza z DJ-em. W niedzielę publiczność do tańca porwą DRY ICE, Filip Lato oraz gwiazda wieczoru – Kayah. Poza muzyczną ucztą na stadionie OSiR przy ul. Maratońskiej przez cały weekend działać będzie strefa gastronomiczna z food truckami oraz wesołe miasteczko dla najmłodszych i całych rodzin.

Mesajah jedną z gwiazd Dni Końskich 2026

Mesajah (właściwie Manuel Rengifo Diaz) to jeden z najpopularniejszych polskich wokalistów muzyki reggae, raggamuffin i dancehall, urodzony we Wrocławiu w rodzinie o polsko-peruwiańskich korzeniach.

Swoją przygodę z muzyką rozpoczął na początku lat 2000. W 2003 roku wraz z silną wrocławską ekipą założył zespół Natural Dread Killaz, z którym wydał entuzjastycznie przyjęte płyty Jedenastka oraz Ile kasy. Prawdziwym przełomem okazał się jednak jego solowy debiut z 2008 roku – album Lepsza połowa z gigantycznym hitem „Każdego dnia”, który do dziś pozostaje jednym z najbardziej rozpoznawalnych polskich utworów reggae.

Mesajah
Autor: Akpa/ AKPA

Tymek wystąpi na Dniach Końskich 2026

Tymek to jeden z najbardziej wyrazistych i wszechstronnych artystów współczesnej polskiej sceny muzycznej, łączący hip-hop, pop oraz muzykę alternatywną i elektroniczną.

Urodził się w 1994 roku w Zgorzelcu, jednak przez znaczna część młodości wychowywał się we Włoszech, co miało duży wpływ na jego wrażliwość artystyczną. Po powrocie do Polski zaczął stawiać pierwsze kroki w rapie, publikując utwory w podziemiu.

Ogólnokrajową sławę i status gwiazdy przyniósł mu wydany pod koniec 2018 roku utwór „Język ciała” (nagrany z Big Scythe’em). Numer stał się gigantycznym przebojem, a jego teledysk przekroczył barierę 100 milionów wyświetleń, stając się jednym z największych hitów w historii polskiego YouTube’a i zdobywając status diamentowej płyty.

Filip Lato zaśpiewa swoje największe hity na Dniach Końskich 2026

Filip Lato to wokalista, pianista i gitarzysta, będący jednym z najbardziej charakterystycznych głosów współczesnego polskiego pop-rocka.

Z wykształcenia jest prawnikiem, jednak jego prawdziwą pasją od zawsze była muzyka. Ogólnopolski rozgłos przyniósł mu udział w 7. edycji programu The Voice of Poland w 2016 roku, gdzie zachwycił trenerów swoją skali głosu i wrażliwością. Niedługo po programie połączył siły z zespołem Sound'n'Grace – ich wspólny utwór „100” zyskał status olbrzymiego radiowego hitu i stał się jednym z najchętniej granych numerów w kraju.

Filip Lato
Autor: AKPA

Kayah wystąpi na finał Dni Końskich 2026

Kayah (właściwie Katarzyna Rooijens z domu Szczot) to jedna z najważniejszych i najbardziej utytułowanych postaci w historii polskiej muzyki rozrywkowej – wokalistka, kompozytorka, autorka tekstów oraz producentka muzyczna.

Swoją karierę rozpoczynała na przełomie lat 80. i 90., śpiewając w chórkach u takich gigantów jak De Mono, Tilts czy Obywatel G.C. Przełomem bez precedensu okazał się rok 1995 i wydanie autorskiego albumu „Kamień”, który przyniósł jej ogromną popularność, uznanie krytyków oraz statuetkę Fryderyka dla Wokalistki Roku.

Kayah
Autor: Marcin Gadomski/ AKPA

Dni Końskich 2026. Program wydarzenia

Sobota, 22 sierpnia 2026

  • 19:00 – Koncert: Niki Zey
  • 20:00 – Koncert: Mesajah
  • 21:30 – Gwiazda wieczoru: Tymek
  • 23:00 – Zabawa z DJ-em

Niedziela, 23 sierpnia 2026

  • 18:00 – Koncert: DRY ICE
  • 19:00 – Koncert: Filip Lato
  • 20:30 – Gwiazda wieczoru: Kayah

Dodatkowe atrakcje (dostępne przez dwa dni):

  • Wesołe miasteczko
  • Strefa gastronomiczna (food trucki)

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