Nie macie planów na końcówkę wakacji? Dni Końskich 2026 zaskoczą Was składem gwiazd

Mieszkańcy regionu świętokrzyskiego mogą już rezerwować czas na jedno z najważniejszych wydarzeń plenerowych tego lata. Tegoroczne Dni Końskich dostarczy zróżnicowanych emocji muzycznych – od hip-hopu i rytmów reggae, przez energię rocka, aż po przeboje polskiego popu. Program wydarzenia podzielono na dwa dni: w sobotę wystąpią Niki Zey, Mesajah oraz Tymek, a wieczór zakończy impreza z DJ-em. W niedzielę publiczność do tańca porwą DRY ICE, Filip Lato oraz gwiazda wieczoru – Kayah. Poza muzyczną ucztą na stadionie OSiR przy ul. Maratońskiej przez cały weekend działać będzie strefa gastronomiczna z food truckami oraz wesołe miasteczko dla najmłodszych i całych rodzin.

Mesajah jedną z gwiazd Dni Końskich 2026

Mesajah (właściwie Manuel Rengifo Diaz) to jeden z najpopularniejszych polskich wokalistów muzyki reggae, raggamuffin i dancehall, urodzony we Wrocławiu w rodzinie o polsko-peruwiańskich korzeniach.

Swoją przygodę z muzyką rozpoczął na początku lat 2000. W 2003 roku wraz z silną wrocławską ekipą założył zespół Natural Dread Killaz, z którym wydał entuzjastycznie przyjęte płyty Jedenastka oraz Ile kasy. Prawdziwym przełomem okazał się jednak jego solowy debiut z 2008 roku – album Lepsza połowa z gigantycznym hitem „Każdego dnia”, który do dziś pozostaje jednym z najbardziej rozpoznawalnych polskich utworów reggae.

Autor: Akpa/ AKPA

Tymek wystąpi na Dniach Końskich 2026

Tymek to jeden z najbardziej wyrazistych i wszechstronnych artystów współczesnej polskiej sceny muzycznej, łączący hip-hop, pop oraz muzykę alternatywną i elektroniczną.

Urodził się w 1994 roku w Zgorzelcu, jednak przez znaczna część młodości wychowywał się we Włoszech, co miało duży wpływ na jego wrażliwość artystyczną. Po powrocie do Polski zaczął stawiać pierwsze kroki w rapie, publikując utwory w podziemiu.

Ogólnokrajową sławę i status gwiazdy przyniósł mu wydany pod koniec 2018 roku utwór „Język ciała” (nagrany z Big Scythe’em). Numer stał się gigantycznym przebojem, a jego teledysk przekroczył barierę 100 milionów wyświetleń, stając się jednym z największych hitów w historii polskiego YouTube’a i zdobywając status diamentowej płyty.

Filip Lato zaśpiewa swoje największe hity na Dniach Końskich 2026

Filip Lato to wokalista, pianista i gitarzysta, będący jednym z najbardziej charakterystycznych głosów współczesnego polskiego pop-rocka.

Z wykształcenia jest prawnikiem, jednak jego prawdziwą pasją od zawsze była muzyka. Ogólnopolski rozgłos przyniósł mu udział w 7. edycji programu The Voice of Poland w 2016 roku, gdzie zachwycił trenerów swoją skali głosu i wrażliwością. Niedługo po programie połączył siły z zespołem Sound'n'Grace – ich wspólny utwór „100” zyskał status olbrzymiego radiowego hitu i stał się jednym z najchętniej granych numerów w kraju.

Autor: AKPA

Kayah wystąpi na finał Dni Końskich 2026

Kayah (właściwie Katarzyna Rooijens z domu Szczot) to jedna z najważniejszych i najbardziej utytułowanych postaci w historii polskiej muzyki rozrywkowej – wokalistka, kompozytorka, autorka tekstów oraz producentka muzyczna.

Swoją karierę rozpoczynała na przełomie lat 80. i 90., śpiewając w chórkach u takich gigantów jak De Mono, Tilts czy Obywatel G.C. Przełomem bez precedensu okazał się rok 1995 i wydanie autorskiego albumu „Kamień”, który przyniósł jej ogromną popularność, uznanie krytyków oraz statuetkę Fryderyka dla Wokalistki Roku.

Autor: Marcin Gadomski/ AKPA

Dni Końskich 2026. Program wydarzenia

Sobota, 22 sierpnia 2026

19:00 – Koncert: Niki Zey

20:00 – Koncert: Mesajah

21:30 – Gwiazda wieczoru: Tymek

23:00 – Zabawa z DJ-em

Niedziela, 23 sierpnia 2026

18:00 – Koncert: DRY ICE

19:00 – Koncert: Filip Lato

20:30 – Gwiazda wieczoru: Kayah

Dodatkowe atrakcje (dostępne przez dwa dni):

Wesołe miasteczko

Strefa gastronomiczna (food trucki)

Sunshine Lubianka Festival 2026. Przeżyjmy to jeszcze raz. Zdjęcia