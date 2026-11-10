Nie żyje 67-latka, na miejscu lądował śmigłowiec LPR

Do zdarzenia doszło około godziny 11:00. Służby ratunkowe otrzymały pilne zgłoszenie o kobiecie, która straciła przytomność w kompleksie leśnym.

– Około godziny 11 do służb ratunkowych wpłynęło zgłoszenie, że 67-latka, która była z rodziną w lesie, nagle źle się poczuła i straciła przytomność – relacjonuje st. asp. Jacek Borek z zespołu prasowego Komendy Miejskiej Policji w Kielcach.

Akcja ratunkowa w lesie

Na miejsce natychmiast skierowano strażaków oraz załogę Lotniczego Pogotowia Ratunkowego. Z uwagi na trudny teren śmigłowiec ratunkowy lądował na drodze łączącej Cisów z Niwami, gdzie ruch i przestrzeń do lądowania zabezpieczali strażacy.

Mimo szybkiej reakcji bliskich, służb oraz podjętej reanimacji, 67-letniej kobiety nie udało się uratować. Lekarz przybyły na miejsce stwierdził zgon.