Zamachowiec z Krakowa zakładał maskę gazową na lekcjach. Pedagog ujawnia kulisy

Uchodził za całkiem dobrego ucznia z pasją do historii, który chętnie angażował się zarówno w inicjatywy szkolne, jak i działania na rzecz lokalnej społeczności. Nieżyjący już 24-letni Michał O. był honorowym dawcą krwi oraz zarejestrował się jako potencjalny dawca szpiku kostnego. Choć z natury był cichy i spokojny, cieszył się sympatią rówieśników.

Mimo to właśnie ten młody mężczyzna najpierw zamordował własnych rodziców, po czym udał się do Krakowa i zabił tam sześć kolejnych osób. Kadra Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Ostrowcu Świętokrzyskim, które przed laty ukończył sprawca, wciąż nie potrafi uwierzyć w to, co się stało.

„Może na skutek przeżyć osobistych puścił mu wentyl bezpieczeństwa, a młody człowiek nie nabył jeszcze odporności psychicznej? Istnieje tysiąc scenariuszy »dlaczego«” – zastanawia się znająca dobrze Michała O. pedagog szkolna, Anna Gębura.

Michał O. w szkole w Ostrowcu Świętokrzyskim miał wzorową frekwencję

Budynek CKZiU zlokalizowany przy ul. Mickiewicza dzieliło od domu Michała O. zaledwie kilkaset metrów. Młody mężczyzna, który w ostatnim czasie przebywał w Krakowie, wcześniej zajmował z rodzicami i siostrą 40-metrowe mieszkanie przy ul. Tylnej, skąd droga na lekcje zajmowała mu dosłownie parę minut.

Uczęszczał na zajęcia bardzo chętnie i mógł pochwalić się stuprocentową obecnością, którą nagrodzono nawet pamiątkowym dyplomem. Edukację w tej placówce zakończył w 2022 roku, zdobywając zawód technika mechanika CNC.

W rozmowie z „Super Expressem” dyrektor szkoły Marcin Sitarz zaznacza, że chłopak osiągał w nauce przeciętne wyniki. Gdy do zarządzającego placówką dotarły pierwsze doniesienia o krwawej tragedii, w pierwszej chwili nie skojarzył nawet nazwiska sprawcy.

„Pamięta się po latach najlepszych uczniów albo takich, którzy sprawiali najwięcej problemów” – wyjaśnia pedagog.

Szef placówki skonsultował się w sprawie byłego ucznia z gronem pedagogicznym.

„Michał O. nie wyróżniał się. Był przeciętnym uczniem, dostawał trójki i czwórki. Spokojny, introwertyczny, ale koledzy akceptowali to w nim, nie izolował się od nich” – relacjonuje dyrektor.

Zamachowiec z Krakowa pasjonował się historią i strzelectwem

Ten wysoki i noszący zazwyczaj czarne ubrania nastolatek nabierał szczególnej energii na zajęciach z historii. Właśnie w tej dziedzinie wykazywał się imponującą wiedzą. Należał do grona ulubieńców nauczycielki, potrafiąc mówić o wydarzeniach historycznych niezwykle barwną i piękną polszczyzną.

Żaden z pracowników szkoły nie dostrzegł jednak, aby przejawiał on jakiekolwiek zainteresowanie postacią Adolfa Hitlera czy innych historycznych zbrodniarzy.

„Nikt nie zgłaszał uwag, żeby Michał O. był radykalny w swoich zachowaniach” – podkreśla dyrektor Sitarz.

W murach szkolnych nikt nie słyszał także o jego zamiłowaniu do broni. Wszystko wskazuje na to, że dopiero po zakończeniu pandemii to ojciec zaszczepił w nim pasję do strzelectwa. Nowe zajęcie pochłonęło Michała do tego stopnia, że swoimi ciągłymi opowieściami o broni potrafił wręcz zamęczać otoczenie.

„Namawiał moją wnuczkę, żeby poszła z nim na strzelnicę, żeby zapisała się do klubu” – przywoływała w pamięci po tych wydarzeniach sąsiadka z pobliskiego bloku. „Powiedziała, że to nie dla niej” – dodała kobieta.

Michał O. założył maskę gazową na zdalnej lekcji. Reakcja nauczycieli

Faktem jest natomiast incydent z okresu pandemii COVID-19, kiedy to w trakcie nauki zdalnej Michał O. pokazał się przed kamerą w założonej masce gazowej.

„Nauczycielka zwróciła mu uwagę na niestosowność zachowania i zdjął maskę bez problemu” – relacjonuje pedagog szkolna Anna Gębura.

Kobieta potwierdza jednocześnie, że styl ubierania się ucznia był dość specyficzny. Chłopak wybierał czarną odzież, a usta i nos zasłaniał maskami również wtedy, gdy zniesiono już obostrzenia pandemiczne. Pedagog zaznacza jednak, że w tamtym okresie takie zachowanie nie wzbudzało większego niepokoju.

„Pamiętajmy, że młodzież w tym wieku eksperymentuje, a my szanujemy ich przestrzeń osobistą. A Michał O. wyróżniał się pozytywnie swą prospołeczną działalnością” – ocenia Gębura.

Sąsiedzi wspominają zamachowca z Krakowa. Unikał bliższych relacji

Bardzo zbieżne relacje przedstawiają osoby mieszkające w sąsiedztwie, z którymi udało się porozmawiać. Z ich perspektywy codzienność rodziny wydawała się zupełnie zwyczajna, choć dostrzegano pewien dystans.

„Chłopak był zamknięty w sobie jak jego ojciec. Wydaje mi się, że nie utrzymywali z nikim sąsiedzkich kontaktów” – mówi seniorka wyprowadzająca psa na spacer, przyciągając bliżej smycz ze zwierzęciem. „Ale »dzień dobry«, nawet spod tej swojej maski na buzi, mówił” – zaznacza rozmówczyni.

Rodzina wprowadziła się do ceglanego budynku na zapleczu Rynku, wzniesionego u progu lat pięćdziesiątych ubiegłego stulecia, przeszło dekadę temu. Przez cały ten czas nie dochodziły stamtąd odgłosy kłótni czy krzyków, a w mieszkaniu rzadko pojawiali się goście.

„Nikt ich raczej nie odwiedzał” – przyznaje 79-letni pan Józef, lokalny społecznik świetnie znający niemal każdego lokatora, w tym samego Michała. „To straszne, co zrobił” – podsumowuje mężczyzna.

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Ostatnia rozmowa z Michałem O. przed tragedią w Krakowie i Ostrowcu

Krótko przed wybuchem tragedii pan Józef miał okazję zamienić kilka słów z Michałem O. W pamięci utkwiła mu zwykła, krótka pogawędka na przyblokowym parkingu. Dwudziestoczterolatek kończył akurat manewr parkowania i ustawił swoje auto z wyjątkową precyzją, idealnie równo przy samym krawężniku.

„Pochwaliłem go za to, bo nikomu się już tak nie chce i potem ulica zablokowana. Odpowiedział, że na świecie musi być porządek...” – wspomina 79-latek.

W tamtej chwili zdanie to brzmiało jak najzwyklejsza uwaga rzucona podczas przypadkowej wymiany uprzejmości między sąsiadami.

Obecnie, w obliczu krwawych wydarzeń z Ostrowca Świętokrzyskiego oraz Krakowa, te słowa nabierają przerażającego znaczenia.