Jak wysokie są palmy w Krynkach? Prawdziwe rekordy!
W tym roku Niedziela Palmowa w Krynkach ponownie udowodniła, że lokalna społeczność nie ma sobie równych w skali kraju. Na parkingu przed kościołem pw. Wniebowzięcia Najświętszej Marii Panny stanęły konstrukcje, które śmiało mogą aspirować do miana największych palm wielkanocnych w Polsce.
Prawdziwy podziw wzbudziła palma przygotowana przez sołectwo Rudnik. Ta gigantyczna, wielkanocna dekoracja osiągnęła imponującą wysokość 5 metrów i 40 centymetrów. Aby utrzymać taką konstrukcję w pionie podczas procesji, potrzeba było nie tylko siły, ale i sporej precyzji.
Kto tworzy te cuda? Tradycje wielkanocne w Polsce wciąż żywe
Choć efekt końcowy oglądamy w jeden dzień, przygotowania trwają tygodniami. Tradycja przygotowywania palm w Krynkach sięga ponad dwudziestu lat wstecz i stała się kluczowym elementem tożsamości mieszkańców gminy Brody.
W procesji dumnie prezentowały się palmy przygotowane przez sołectwa:
- Rudnik (tegoroczny rekordzista),
- Adamów,
- Brody,
- Budy Brodzkie,
- Krynki,
- Ruda.
Jak powstaje palma wielkanocna w Krynkach?
Sekret tych wyjątkowych dzieł tkwi w naturalnych materiałach i ogromnej cierpliwości. Każda palma to staranna kompozycja, w której nie może zabraknąć:
- witek wierzbowych (symbolu życia),
- zielonego bukszpanu,
- kolorowych kwiatów z bibuły,
- barwnych wstążek.
Ręcznie wykonane ozdoby sprawiają, że każda palma jest unikalna. Jak podkreśla wójt gminy Brody, Ernest Kumek, "takie inicjatywy pozwalają pielęgnować dziedzictwo przekazywane z pokolenia na pokolenie".
Kiermasz Wielkanocny – smaki i zapachy regionu
Wydarzenie, zorganizowane z inicjatywy proboszcza ks. Wojciecha Zdona, to nie tylko liturgia, ale i wielkie święto ludowe. Na stoiskach przygotowanych przez KGW z Adamowa można było znaleźć wszystko to, co w świętokrzyskim najlepsze:
- domowe wypieki i regionalne przysmaki,
- naturalne miody,
- ręcznie robione ozdoby świąteczne.
Tłumy mieszkańców i turystów, zapach świeżych ciast i widok palm sięgających nieba sprawiły, że tegoroczna Niedziela Palmowa w Krynkach na długo zapadnie w pamięć.