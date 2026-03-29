Niedziela Palmowa w Krynkach. Rekordowa palma ma 5 metrów i 40 centymetrów

Agnieszka Jędrasik
Agnieszka Jędrasik
2026-03-29 14:06

Kiedy w Krynkach procesja z kościoła, wzrok wszystkich obecnych kieruje się wysoko ku niebu. To właśnie tutaj, w gminie Brody, kultywowana jest tradycja tworzenia palm, które swoim rozmiarem i misternym wykonaniem zapierają dech w piersiach. Widok kolorowych kolumn niosących wiosenną nadzieję to moment, dla którego do tej niewielkiej miejscowości zjeżdżają goście z całego regionu.

Niedziela Palmowa w Krynkach (Gmina Brody). Szczególną uwagę przyciągnęła palma przygotowana przez sołectwo Rudnik. Mieszkańcy stworzyli imponującą, wielkanocną dekorację o wysokości 5 metrów i 40 centymetrów

Autor: Agnieszka Jędrasik Niedziela Palmowa w Krynkach (Gmina Brody). Szczególną uwagę przyciągnęła palma przygotowana przez sołectwo Rudnik. Mieszkańcy stworzyli wielkanocną dekorację o wysokości 5 metrów i 40 centymetrów

Jak wysokie są palmy w Krynkach? Prawdziwe rekordy!

W tym roku Niedziela Palmowa w Krynkach ponownie udowodniła, że lokalna społeczność nie ma sobie równych w skali kraju. Na parkingu przed kościołem pw. Wniebowzięcia Najświętszej Marii Panny stanęły konstrukcje, które śmiało mogą aspirować do miana największych palm wielkanocnych w Polsce.

Prawdziwy podziw wzbudziła palma przygotowana przez sołectwo Rudnik. Ta gigantyczna, wielkanocna dekoracja osiągnęła imponującą wysokość 5 metrów i 40 centymetrów. Aby utrzymać taką konstrukcję w pionie podczas procesji, potrzeba było nie tylko siły, ale i sporej precyzji.

Mierzy ponad 5 metrów i zachwyca każdego. Tak wygląda palma z Krynek

Autor: Agnieszka Jędrasik Mierzy ponad 5 metrów i zachwyca każdego. Tak wygląda palma z Krynek

Kto tworzy te cuda? Tradycje wielkanocne w Polsce wciąż żywe

Choć efekt końcowy oglądamy w jeden dzień, przygotowania trwają tygodniami. Tradycja przygotowywania palm w Krynkach sięga ponad dwudziestu lat wstecz i stała się kluczowym elementem tożsamości mieszkańców gminy Brody.

W procesji dumnie prezentowały się palmy przygotowane przez sołectwa:

  • Rudnik (tegoroczny rekordzista),
  • Adamów,
  • Brody,
  • Budy Brodzkie,
  • Krynki,
  • Ruda.
W akcję angażują się nie tylko mieszkańcy wsi, ale również Koła Gospodyń Wiejskich oraz stowarzyszenia, takie jak „Lokalnie zakręceni”. Wspólna praca nad palmami to dla nich sposób na integrację i przekazanie umiejętności młodszym pokoleniom.

Jak powstaje palma wielkanocna w Krynkach?

Sekret tych wyjątkowych dzieł tkwi w naturalnych materiałach i ogromnej cierpliwości. Każda palma to staranna kompozycja, w której nie może zabraknąć:

  • witek wierzbowych (symbolu życia),
  • zielonego bukszpanu,
  • kolorowych kwiatów z bibuły,
  • barwnych wstążek.

Ręcznie wykonane ozdoby sprawiają, że każda palma jest unikalna. Jak podkreśla wójt gminy Brody, Ernest Kumek, "takie inicjatywy pozwalają pielęgnować dziedzictwo przekazywane z pokolenia na pokolenie".

Krynki 2026. Niedziela Palmowa
Kiermasz Wielkanocny – smaki i zapachy regionu

Wydarzenie, zorganizowane z inicjatywy proboszcza ks. Wojciecha Zdona, to nie tylko liturgia, ale i wielkie święto ludowe. Na stoiskach przygotowanych przez KGW z Adamowa można było znaleźć wszystko to, co w świętokrzyskim najlepsze:

  • domowe wypieki i regionalne przysmaki,
  • naturalne miody,
  • ręcznie robione ozdoby świąteczne.

Tłumy mieszkańców i turystów, zapach świeżych ciast i widok palm sięgających nieba sprawiły, że tegoroczna Niedziela Palmowa w Krynkach na długo zapadnie w pamięć.

