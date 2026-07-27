Niszczył klomby w centrum Kielc. Zostawił po sobie 5 worków zniszczonych roślin

Reakcja służb była natychmiastowa. Informacja o wandalizmie od razu trafiła do dyżurnych Straży Miejskiej oraz Policji. Wysyłany na miejsce patrol szybko namierzył i zatrzymał mężczyznę na gorącym uczynku.

Skala zniszczeń okazała się ogromna. O rozmiarze dewastacji najlepiej świadczy fakt, że pracownicy Rejonowego Przedsiębiorstwa Zieleni i Usług Komunalnych, którzy sprzątali teren po zajściu, zebrali aż pięć pełnych worków zniszczonych roślin.

Miejska zieleń to nasze wspólne dobro, a jej pielęgnacja i odtworzenie po takich aktach wandalizmu wymagają nie tylko sporego nakładu finansowego, ale też czasu i ciężkiej pracy wielu ludzi. Dzięki przytomności umysłu operatora monitoringu sprawca nie uniknie odpowiedzialności i wkrótce odpowie za swoje bezmyślne zachowanie.