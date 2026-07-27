Niszczył klomby w centrum Kielc. Zostawił po sobie 5 worków zniszczonych roślin

Wiktoria Kmiecik
2026-07-27 9:43

Poranny spacer po kieleckim Rynku w minioną sobotę mógł wprawić mieszkańców w osłupienie. 25 lipca około godziny 6:40 operator monitoringu Straży Miejskiej dostrzegł mężczyznę, który bezmyślnie niszczył roślinność zdobiącą miejskie klomby. Sprawca z impetem wyrywał sadzonki i rozrzucał je po chodniku, pozostawiając za sobą pobojowisko.

Reakcja służb była natychmiastowa. Informacja o wandalizmie od razu trafiła do dyżurnych Straży Miejskiej oraz Policji. Wysyłany na miejsce patrol szybko namierzył i zatrzymał mężczyznę na gorącym uczynku.

Skala zniszczeń okazała się ogromna. O rozmiarze dewastacji najlepiej świadczy fakt, że pracownicy Rejonowego Przedsiębiorstwa Zieleni i Usług Komunalnych, którzy sprzątali teren po zajściu, zebrali aż pięć pełnych worków zniszczonych roślin.

Miejska zieleń to nasze wspólne dobro, a jej pielęgnacja i odtworzenie po takich aktach wandalizmu wymagają nie tylko sporego nakładu finansowego, ale też czasu i ciężkiej pracy wielu ludzi. Dzięki przytomności umysłu operatora monitoringu sprawca nie uniknie odpowiedzialności i wkrótce odpowie za swoje bezmyślne zachowanie.

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