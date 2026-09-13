Nocne huki nad woj. świętokrzyskim. Słychać je było w różnych częściach regionu

Agnieszka Jędrasik
Agnieszka Jędrasik
2026-09-13 8:42

W nocy z soboty na niedzielę, z 12 na 13 września, mieszkańcy województwa świętokrzyskiego – m.in. Ostrowca Świętokrzyskiego, Starachowic, Kielc, Sandomierza i okolic – usłyszeli głośne dźwięki przypominające odgłosy eksplozji. Co było ich przyczyną?

Duży biały napis PILNE na pomarańczowym tle z logo Radia Eska. O hukach w regionie przeczytasz na Eska Kielce.
Autor: Radio ESKA / CC BY-ND 1.0

Głośny huk słychać było w kilku miejscowościach 

Niepokojące odgłosy przypominające eksplozje pojawiły się w relacjach mieszkańców w nocy z soboty na niedzielę. Huk miał być słyszalny w kilku miejscowościach województwa świętokrzyskiego. 

Mieszkańcy m.in. okolic Starachowic, Kielc, Ostrowca Świętokrzyskiego czy Sandomierza informowali o silnym huku, który w nocy miał ich obudzić. W komentarzach w mediach społecznościowych pojawiło się mnóstwo komentarzy: 

  • Dokładnie tak było, dwa potężne huki. Sadowie powiat Opatów
  • Krajno, 20 km od Kielc, to samo, dwukrotny huk ok 4,30 ludzi obudził, niektórzy powychodzili z domów
  • Bodzentyn to samo... huk niesamowity i aż domem zatrzęsło
  • Myśliwce przekraczały barierę dźwięku. Kunów świętokrzyskie co jakiś czas nad ranem było słychać myśliwce

Czytelnicy portalu "Na drodze świętokrzyskie" wysyłali filmiki zarejestrowane przez kamery 

To odgłos samolotów wojskowych 

W tej sprawie skontaktowaliśmy się z Komendą Wojewódzką Policji w Kielcach. Artur Majchrzak z zespołu prasowego potwierdza, że policja otrzymała zgłoszenia o głośnym huku, jednak nie odnotowano żadnych wybuchów na terenie woj. świętokrzyskiego. 

Nocą nie wpłynęły żadne zgłoszenia dotyczące ewentualnych eksplozji w regionie świętokrzyskim. Prawdopodobnie były to odgłosy przelatujących myśliwców wojskowych, które zostały poderwane w związku z nocnym atakiem powietrznym Rosji w Ukrainie, niedaleko granicy z Polską - powiedział nam Artur Majchrzak.

Jest komunikat wojska 

Dowództwo Operacyjne Rodzajów Sił Zbrojnych wydało komunikat dotyczący sytuacji w polskiej przestrzeni powietrznej. Powodem była aktywność rosyjskich odrzutowych bezzałogowych statków powietrznych wykonujących uderzenia na terytorium Ukrainy.

W związku z aktywnością odrzutowych bezzałogowych statków powietrznych Federacji Rosyjskiej, wykonujących uderzenia na terytorium Ukrainy, rozpoczęło się operowanie lotnictwa wojskowego w polskiej przestrzeni powietrznej - informuje Dowództwo Operacyjne RSZ.

Wojsko zaznaczyło, że podejmowane działania mają charakter prewencyjny. Ich głównym celem jest zapewnienie bezpieczeństwa i ochrona polskiej przestrzeni powietrznej, zwłaszcza na terenach znajdujących się w pobliżu obszarów objętych zagrożeniem.

Rządowe Centrum Bezpieczeństwa wysłało ALERTY 

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