Głośny huk słychać było w kilku miejscowościach

Niepokojące odgłosy przypominające eksplozje pojawiły się w relacjach mieszkańców w nocy z soboty na niedzielę. Huk miał być słyszalny w kilku miejscowościach województwa świętokrzyskiego.

Mieszkańcy m.in. okolic Starachowic, Kielc, Ostrowca Świętokrzyskiego czy Sandomierza informowali o silnym huku, który w nocy miał ich obudzić. W komentarzach w mediach społecznościowych pojawiło się mnóstwo komentarzy:

Dokładnie tak było, dwa potężne huki. Sadowie powiat Opatów

Krajno, 20 km od Kielc, to samo, dwukrotny huk ok 4,30 ludzi obudził, niektórzy powychodzili z domów

Bodzentyn to samo... huk niesamowity i aż domem zatrzęsło

Myśliwce przekraczały barierę dźwięku. Kunów świętokrzyskie co jakiś czas nad ranem było słychać myśliwce

Czytelnicy portalu "Na drodze świętokrzyskie" wysyłali filmiki zarejestrowane przez kamery

To odgłos samolotów wojskowych

W tej sprawie skontaktowaliśmy się z Komendą Wojewódzką Policji w Kielcach. Artur Majchrzak z zespołu prasowego potwierdza, że policja otrzymała zgłoszenia o głośnym huku, jednak nie odnotowano żadnych wybuchów na terenie woj. świętokrzyskiego.

Nocą nie wpłynęły żadne zgłoszenia dotyczące ewentualnych eksplozji w regionie świętokrzyskim. Prawdopodobnie były to odgłosy przelatujących myśliwców wojskowych, które zostały poderwane w związku z nocnym atakiem powietrznym Rosji w Ukrainie, niedaleko granicy z Polską - powiedział nam Artur Majchrzak.

Jest komunikat wojska

Dowództwo Operacyjne Rodzajów Sił Zbrojnych wydało komunikat dotyczący sytuacji w polskiej przestrzeni powietrznej. Powodem była aktywność rosyjskich odrzutowych bezzałogowych statków powietrznych wykonujących uderzenia na terytorium Ukrainy.

W związku z aktywnością odrzutowych bezzałogowych statków powietrznych Federacji Rosyjskiej, wykonujących uderzenia na terytorium Ukrainy, rozpoczęło się operowanie lotnictwa wojskowego w polskiej przestrzeni powietrznej - informuje Dowództwo Operacyjne RSZ.

Wojsko zaznaczyło, że podejmowane działania mają charakter prewencyjny. Ich głównym celem jest zapewnienie bezpieczeństwa i ochrona polskiej przestrzeni powietrznej, zwłaszcza na terenach znajdujących się w pobliżu obszarów objętych zagrożeniem.

Rządowe Centrum Bezpieczeństwa wysłało ALERTY