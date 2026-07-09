Nowoczesne mieszkania, świetna lokalizacja i finisz budowy. Poznaj Luxury Point

Miejsce stworzone z myślą o codziennym komforcie

Luxury Point powstaje przy al. Solidarności – jednej z najlepiej skomunikowanych części Kielc. To lokalizacja, która pozwala szybko dotrzeć do centrum miasta, uczelni, galerii handlowych, punktów usługowych i terenów rekreacyjnych. W pobliżu znajdują się sklepy, restauracje, szkoły oraz przystanki komunikacji miejskiej, dzięki czemu codzienne obowiązki stają się po prostu łatwiejsze.

To propozycja zarówno dla osób kupujących swoje pierwsze mieszkanie, rodzin szukających większej przestrzeni, jak i inwestorów, którzy dostrzegają potencjał tej części miasta.

Nowoczesna inwestycja na dużą skalę

Luxury Point to imponujący, dwusegmentowy budynek z 268 mieszkaniami oraz 15 lokalami usługowymi. Do dyspozycji mieszkańców przewidziano także 281 miejsc postojowych w garażach oraz 31 miejsc naziemnych, co znacząco zwiększy komfort codziennego użytkowania inwestycji. Budynek będzie liczył 11 kondygnacji nadziemnych i 2 podziemne, a całość została zaprojektowana z myślą o wygodzie mieszkańców i nowoczesnym stylu życia.

Różnorodność metraży sprawia, że każdy może znaleźć przestrzeń dopasowaną do swoich potrzeb – od kompaktowych mieszkań dla singli i młodych par po większe lokale dla rodzin z dziećmi.

Autor: materiały prasowe/ Materiały prasowe

Finisz budowy to dobry moment na decyzję

Zakup mieszkania w inwestycji będącej na końcowym etapie realizacji daje przyszłym właścicielom dużą przewagę. Można już zobaczyć, jak prezentuje się budynek i jego otoczenie, łatwiej wyobrazić sobie przyszłą przestrzeń do życia, a jednocześnie nadal wybierać spośród dostępnych mieszkań.

Zgodnie z harmonogramem zakończenie robót budowlanych planowane jest na 30 sierpnia, przekazanie mieszkań do dnia 31.12.2026 r. natomiast przeniesienie własności lokali nastąpi do 31 marca 2027 roku.

Autor: materiały prasowe/ Materiały prasowe

Komfort, który zostanie na lata

Projekt Luxury Point powstał z myślą o osobach ceniących nowoczesne rozwiązania i wygodę. Przemyślana architektura, funkcjonalne części wspólne, podziemne hale garażowe, lokale usługowe dostępne na miejscu oraz świetna komunikacja z pozostałymi częściami miasta sprawiają, że jest to miejsce odpowiadające potrzebom współczesnych mieszkańców.

Nie bez znaczenia pozostaje również dynamiczny rozwój tej części Kielc. W okolicy powstają kolejne inwestycje mieszkaniowe i usługowe, co wpływa na atrakcyjność lokalizacji zarówno pod względem komfortu życia, jak i wartości nieruchomości w przyszłości.

Autor: materiały prasowe/ Materiały prasowe

Ostatnia prosta

Końcówka wakacji będzie dla Luxury Point ważnym momentem – właśnie wtedy zakończy się realizacja inwestycji. Dla osób planujących zakup mieszkania oznacza to jedną z ostatnich okazji, aby wybrać lokal jeszcze przed oddaniem budynku do użytkowania.

Szczegółowe informacje dotyczące dostępnych mieszkań, standardu wykończenia oraz całej inwestycji można znaleźć na stronie www.luxurypoint.pl.

Autor: materiały prasowe/ Materiały prasowe

Biuro sprzedaży:

Luxury Apartaments Sp. z o.o.

ul. Gen. Andersa 5/U11,

25-217 Kielce

ul. Domaszowska 41 (przy inwestycji), Kielce

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