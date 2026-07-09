Tak wygląda trasa S74 Mniów – Kielce na rok przed finiszem. Ponad połowa prac wykonana

Dawid Bąk
2026-07-09 9:30

Trwają intensywne prace przy budowie odcinka drogi ekspresowej S74 od Mniowa do węzła Kielce Zachód. Na rok przed planowanym oddaniem trasy do użytku, ogólne zaawansowanie prac przekroczyło już 65 procent. Dzięki intensywnym robotom bitumicznym i zaawansowanej budowie obiektów inżynieryjnych, pierwsi kierowcy pojadą nową, dwujezdniową arterią już w połowie 2027 roku.

S74 Mniów – Kielce. Zaawansowanie prac

Prace na ponad 16-kilometrowym odcinku świętokrzyskiej trasy ekspresowej S74 idą pełną parą. Ogólny stan zaawansowania całego kontraktu wynosi obecnie ponad 65%, a wykonawca – Grupa Mirbud – w ostatnich miesiącach mocno skoncentrował się na robotach bitumicznych. Na połowie długości trasy głównej ułożona została już podbudowa asfaltowa, a na 30% wykonano przedostatnią warstwę wiążącą nawierzchni. Drogowcy zapowiadają, że jeszcze w tym roku rozpocznie się układanie ostatniej, wierzchniej warstwy ścieralnej.

Samo zaawansowanie robót ściśle drogowych szacowane jest na ponad 60%. Imponująco wyglądają postępy przy pracach ziemnych: nasypy drogowego korpusu zrealizowano już w ponad 80%, natomiast roboty wykopowe zbliżają się do finału z wynikiem 95% zaawansowania.

S74 Mniów - Kielce. Mosty, wiadukty, przejścia dla zwierząt

Inwestycja obejmuje budowę dwóch węzłów drogowych, Mniów (na połączeniu S74 z istniejącą DK74) i Bugaj (na skrzyżowaniu z drogą wojewódzką nr 748), oraz 15 obiektów mostowych (11 w ciągu ekspresowej trasy i czterech nad S74). Dziesięć spośród tych obiektów stanowią wiadukty, a pięć to mosty. Wśród nich są przejścia dla dużych zwierząt, zarówno zintegrowane z mostami, jak i samodzielne. W rejonie Lasu Węgrzynowskiego wybudowane zostanie przejście górne dla dużych zwierząt typu zielony most. Ponadto budujemy 70 przepustów, z których część będzie pełniła funkcję przejść dla małych i średnich zwierząt. Wykonane zostaną również urządzenia ochrony środowiska, m.in. ekrany akustyczne (ok. 7,5 km), drogi dojazdowe komunikujące tereny przyległe (ok. 26 km) oraz Miejsce Obsługi Podróżnych na wysokości miejscowości Przełom - informuje kielecki oddział GDDKiA.

Trzy gminy na trasie budowy S74

Nowa, dwujezdniowa trasa ekspresowa o długości 16,4 km w nowym układzie przebiega przez tereny trzech świętokrzyskich gmin: Mniów, Miedziana Góra oraz Strawczyn. Tylko na krótkim, około 400-metrowym fragmencie począwszy od miejscowości Przełom, nowa droga pokrywa się ze starym śladem obecnej drogi krajowej nr 74. Dalej trasa odbija w kierunku południowo-zachodnim, biegnąc całkowicie nowym korytarzem w stronę węzła Kielce Zachód.

Co ciekawe, płynne włączenie nowego odcinka w istniejący układ drogowy było planowane z dużym wyprzedzeniem. Już na etapie budowy obwodnicy Kielc w ciągu drogi S7 odpowiednio przygotowano i wyprofilowano jedną z łącznic węzła pod przyszłe, realizowane właśnie połączenie z trasą S74.

S74 Mniów - Kielce. Zdjęcia

Ciężarówki i koparki na budowie drogi S74 Mniów – Kielce. O postępach prac przeczytasz na Eska Kielce.
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S74 Mniów - Kielce. Kiedy pojedziemy nową trasą?

Inwestycja realizowana jest w formule „Projektuj i buduj” w ramach Rządowego Programu Budowy Dróg Krajowych. Całkowita wartość kontraktu podpisanego z wykonawcą opiewa na kwotę 537,7 mln zł. Wszystkie prace budowlane realizowane są zgodnie z harmonogramem, a finał przewidziano na połowę 2027 roku. 

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