Tak wygląda trasa S74 Mniów – Kielce na rok przed finiszem. Ponad połowa prac wykonana

S74 Mniów – Kielce. Zaawansowanie prac

Prace na ponad 16-kilometrowym odcinku świętokrzyskiej trasy ekspresowej S74 idą pełną parą. Ogólny stan zaawansowania całego kontraktu wynosi obecnie ponad 65%, a wykonawca – Grupa Mirbud – w ostatnich miesiącach mocno skoncentrował się na robotach bitumicznych. Na połowie długości trasy głównej ułożona została już podbudowa asfaltowa, a na 30% wykonano przedostatnią warstwę wiążącą nawierzchni. Drogowcy zapowiadają, że jeszcze w tym roku rozpocznie się układanie ostatniej, wierzchniej warstwy ścieralnej.

Samo zaawansowanie robót ściśle drogowych szacowane jest na ponad 60%. Imponująco wyglądają postępy przy pracach ziemnych: nasypy drogowego korpusu zrealizowano już w ponad 80%, natomiast roboty wykopowe zbliżają się do finału z wynikiem 95% zaawansowania.

S74 Mniów - Kielce. Mosty, wiadukty, przejścia dla zwierząt

Inwestycja obejmuje budowę dwóch węzłów drogowych, Mniów (na połączeniu S74 z istniejącą DK74) i Bugaj (na skrzyżowaniu z drogą wojewódzką nr 748), oraz 15 obiektów mostowych (11 w ciągu ekspresowej trasy i czterech nad S74). Dziesięć spośród tych obiektów stanowią wiadukty, a pięć to mosty. Wśród nich są przejścia dla dużych zwierząt, zarówno zintegrowane z mostami, jak i samodzielne. W rejonie Lasu Węgrzynowskiego wybudowane zostanie przejście górne dla dużych zwierząt typu zielony most. Ponadto budujemy 70 przepustów, z których część będzie pełniła funkcję przejść dla małych i średnich zwierząt. Wykonane zostaną również urządzenia ochrony środowiska, m.in. ekrany akustyczne (ok. 7,5 km), drogi dojazdowe komunikujące tereny przyległe (ok. 26 km) oraz Miejsce Obsługi Podróżnych na wysokości miejscowości Przełom - informuje kielecki oddział GDDKiA.

Trzy gminy na trasie budowy S74

Nowa, dwujezdniowa trasa ekspresowa o długości 16,4 km w nowym układzie przebiega przez tereny trzech świętokrzyskich gmin: Mniów, Miedziana Góra oraz Strawczyn. Tylko na krótkim, około 400-metrowym fragmencie począwszy od miejscowości Przełom, nowa droga pokrywa się ze starym śladem obecnej drogi krajowej nr 74. Dalej trasa odbija w kierunku południowo-zachodnim, biegnąc całkowicie nowym korytarzem w stronę węzła Kielce Zachód.

Co ciekawe, płynne włączenie nowego odcinka w istniejący układ drogowy było planowane z dużym wyprzedzeniem. Już na etapie budowy obwodnicy Kielc w ciągu drogi S7 odpowiednio przygotowano i wyprofilowano jedną z łącznic węzła pod przyszłe, realizowane właśnie połączenie z trasą S74.

S74 Mniów - Kielce. Zdjęcia

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S74 Mniów - Kielce. Kiedy pojedziemy nową trasą?

Inwestycja realizowana jest w formule „Projektuj i buduj” w ramach Rządowego Programu Budowy Dróg Krajowych. Całkowita wartość kontraktu podpisanego z wykonawcą opiewa na kwotę 537,7 mln zł. Wszystkie prace budowlane realizowane są zgodnie z harmonogramem, a finał przewidziano na połowę 2027 roku.