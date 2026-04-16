Nowy odcinkowy pomiar prędkości wkrótce w Świętokrzyskiem

Na odcinku drogi S7 w rejonie węzła Kielce Północ, rozpoczynają się już prace instalacyjne związane z wdrożeniem systemu. W wyznaczonych punktach montowane są bramownice odcinkowego pomiaru prędkości, które docelowo będą monitorować średnie tempo przejazdu wszystkich pojazdów. Inwestycja ta ma na celu nie tylko zdyscyplinowanie kierowców często ignorujących ograniczenia na tym fragmencie „ekspresówki”, ale przede wszystkim realne podniesienie poziomu bezpieczeństwa w newralgicznym punkcie.

Odcinkowy pomiar prędkości. Jak działa system?

Odcinkowy pomiar prędkości to bat na piratów drogowych. System instalowany jest w miejscach szczególnie niebezpiecznych, gdzie nadmierna prędkość regularnie doprowadzała do wypadków. W przeciwieństwie do tradycyjnych fotoradarów mechanizm ten nie mierzy prędkości punktowo, lecz wylicza jej średnią wartość na podstawie czasu przejazdu między dwiema bramkami z kamerami. O obecności systemu informują znaki drogowe, a kamery rejestrują zdjęcia pojazdów na wjeździe i wyjeździe z monitorowanej trasy. Jeśli kierowca pokona dany odcinek zbyt szybko, musi liczyć się z mandatem. Wezwanie do zapłaty może zostać wystawione w ciągu sześciu miesięcy od momentu ujawnienia wykroczenia.

Będzie nowy odcinkowy pomiar prędkości w woj. świętokrzyskim

Obecnie odcinkowy pomiar prędkości w województwie świętokrzyskim funkcjonuje w jednym miejscu. System zlokalizowany jest w miejscowości Radlin na drodze krajowej nr 74. Wkrótce podobne rozwiązanie pojawi się na trasie S7 w Kajetanowie. W pobliżu węzła Kielce Północ, rozpoczął się właśnie montaż bramownicy odcinkowego pomiaru prędkości.

Główną zaletą odcinkowego pomiaru prędkości jest możliwość nakłonienia kierowców do ograniczenia prędkości na całej długości monitorowanego odcinka, co istotnie wpływa na poprawę poziomu bezpieczeństwa wszystkich uczestników ruchu" - czytamy na stronie Centrum Automatycznego Nadzoru nad Ruchem Drogowym (CANARD, jednostka GITD), które odpowiada za fotoradary oraz OPP. Odcinkowy pomiar prędkości sprawdził się np. we Włoszech, gdzie liczba wypadków spadła o 19 proc., liczba rannych o 27 proc., a liczba zgonów zmniejszyła się aż o połowę.

Nowe odcinkowe pomiary prędkości na polskich drogach

System automatycznego nadzoru nad ruchem drogowym wszedł w kolejną fazę realizacji dzięki umowie zawartej pomiędzy CANARD a firmą Sprint S.A. W ramach inwestycji na polskich autostradach i drogach ekspresowych pojawi się 43 nowych zestawów do odcinkowego pomiaru prędkości. Charakterystyczne żółte kamery będą precyzyjnie monitorować czas przejazdu przez wyznaczone odcinki, identyfikując nie tylko prędkość i pas ruchu, ale także rejestrując pełną dokumentację zdarzenia. Wybór lokalizacji nie jest przypadkowy. We współpracy z GDDKiA oraz Policją wytypowano miejsca o najwyższym stopniu zagrożenia, gdzie nadmierna prędkość bezpośrednio wpływa na liczbę wypadków. Wszystkie dane o wykroczeniach będą przesyłane w czasie rzeczywistym bezpośrednio do systemu centralnego.

Lista nowych lokalizacji odcinkowych pomiarów prędkości w Polsce