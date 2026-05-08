Ruch wahadłowy i zamknięte jezdnie – gdzie uważać?

Najważniejszą zmianą w ostatnim czasie jest wprowadzenie ruchu wahadłowego z sygnalizacją świetlną na odcinku drogi krajowej nr 73 w Morawicy. Utrudnienia te występują przy ul. Kieleckiej, na odcinku od wjazdu na stację paliw „Circle K” do skrzyżowania z ul. Młyńską. Wynikają one z zamknięcia lewej jezdni DK73, co jest niezbędne do włączenia istniejącej trasy w nowo wybudowane rondo.

Warto również pamiętać o wcześniejszych modyfikacjach, które wciąż kształtują schemat przejazdu:

Na wysokości około 350-metrowego fragmentu jezdni wschodniej (lewej) ruch został przełożony na jezdnię prawą, gdzie odbywa się w obu kierunkach.

Przy wjeździe na stację Circle K wyłączono pas rozpędowy, aby umożliwić bezpieczne prowadzenie robót branżowych i drogowych przy nowym rondzie „Północ”.

Ulica Młyńska pozostaje zamknięta na odcinku ok. 200 metrów od skrzyżowania z DK73, a objazd dla mieszkańców Bieleckich Młynów wyznaczono przez drogę dojazdową nr 8 do sygnalizacji w Piasecznej Górce

Historyczny moment. Pierwszy fragment nowej jezdni już pod kołami

Kluczowym momentem dla całej inwestycji było udostępnienie kierowcom pierwszego, około 300-metrowego fragmentu nowej jezdni wschodniej. Ruch dwukierunkowy został tam skierowany między końcem pierwszego, użytkowanego już odcinka obwodnicy a nowym rondem w rejonie Brzezin. Był to pierwszy raz, kiedy kierowcy mogli fizycznie przetestować nowo wybudowaną konstrukcję drugiego etapu.

Postępy prac. Estakady i mosty niemal gotowe

Zaawansowanie prac na budowie jest imponujące. Na marzec 2026 roku roboty mostowe osiągnęły poziom aż 89,19%, a drogowe przekroczyły 79%. Do najważniejszych obiektów inżynierskich powstających w ramach trasy należą:

Półkilometrowa estakada nad rzeką Czarna Nida (obiekt ED-2), która pełni również funkcję przejścia dla zwierząt.

(obiekt ED-2), która pełni również funkcję przejścia dla zwierząt. Estakada nad rzeką Morawka o długości ok. 350 metrów.

o długości ok. 350 metrów. Wiadukt nad drogą powiatową w Łabędziowie oraz podziemne przejście dla pieszych

Na trasie głównej ułożono już większość warstw konstrukcyjnych, w tym podbudowy z kruszywa oraz nawierzchnie bitumiczne na wielu odcinkach. Prace wykończeniowe obejmują obecnie montaż barier, krawężników oraz roboty przy drogach serwisowych i chodnikach, które są gotowe w około 90%.

Kiedy koniec utrudnień?

Całość drugiego etapu obwodnicy ma liczyć około 4,4 km długości. Po zakończeniu wszystkich prac w 2026 roku, łączna długość obwodnicy Morawicy i Woli Morawickiej wyniesie ponad 8,5 km. Inwestycja realizowana w systemie „Projektuj i buduj” ma fundamentalne znaczenie dla odciążenia lokalnego układu drogowego i skrócenia czasu przejazdu w kierunku Tarnowa i Buska-Zdroju.

Wykonawca, firma Fabe Polska, apeluje do wszystkich uczestników ruchu o zachowanie szczególnej ostrożności i ścisłe stosowanie się do tymczasowego oznakowania poziomego i pionowego, które zmienia się wraz z postępem robót