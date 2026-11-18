We wtorek (17 listopada) szkolne korytarze i sala gimnastyczna Szkoły Podstawowej nr 32 w Kielcach rozbłysły dziesiątkami światełek i kolorowych kamizelek. Uroczysty festyn podsumował wielotygodniową pracę uczniów oraz nauczycieli z osiedla Barwinek, którzy po raz trzeci stanęli do ogólnopolskiej rywalizacji o tytuł najbardziej odblaskowej placówki w kraju.

Wielki finał akcji Odblaskowa Szkoła w SP nr 32 w Kielcach

Wtorkowe wydarzenie w Szkole Podstawowej nr 32 w Kielcach upłynęło pod znakiem edukacji o bezpieczeństwie w ruchu drogowym. Głównym punktem programu było wręczenie nagród za najbardziej kreatywne odblaskowe stylizacje. Na szkolnym wybiegu można było podziwiać wyjątkowe kreacje przygotowane przez najmłodszych.

Był taki robot, były odblaskowe kapelusze oraz udekorowane kurtki i kamizelki – relacjonują z entuzjazmem uczniowie kieleckiej podstawówki.

Jak podkreśla koordynatorka przedsięwzięcia, zainteresowanie wydarzeniem przeszło najśmielsze oczekiwania.

Dzisiaj odbywa się festyn, który podsumowuje naszą działalność od września. Jak widać i słychać, reakcje uczniów są bardzo entuzjastyczne – mówiła podczas wtorkowego finału Agnieszka Dąbrowska, nauczycielka edukacji wczesnoszkolnej w SP nr 32 w Kielcach.

Kampania promująca noszenie odblasków

Odblaskowy marsz po osiedlu Barwinek, piosenka i przedstawienie dla seniorów

Od początku roku szkolnego w placówce na kieleckim Barwinku zrealizowano kilkanaście inicjatyw promujących widoczność na drodze. Poza konkursem wiedzy oraz konkursem plastycznym, dzieci wzięły udział w odblaskowym marszu po osiedlu. Podczas spaceru uczniowie wręczali mieszkańcom własnoręcznie wykonane odblaski oraz ulotki informacyjne.

W ramach programu Odblaskowa Szkoła w Kielcach zrealizowano również nagranie autorskiej piosenki o bezpieczeństwie pod kierunkiem nauczyciela muzyki Pawła Boryckiego oraz film tematyczny przygotowany pod okiem Pauliny Nowak i Anny Lechowskiej. Starsi uczniowie wzięli udział w rajdzie, a dla wszystkich zorganizowano odblaskową zumbę oraz dyskotekę.

Szczególnym punktem programu było przedstawienie przygotowane przez drugoklasistów. Spektakl obejrzeli nie tylko rodzice i dziadkowie, ale także przedszkolaki z pobliskiego Przedszkola Samorządowego nr 39 oraz podopieczni dwóch kieleckich klubów seniora.

Dlaczego warto nosić odblaski? Uczniowie z Kielc znają odpowiedź

Podczas finałowego festynu dzieci udowodniły, że lekcje bezpieczeństwa na drodze przyniosły wymierne efekty, a odblaskowe elementy na stałe zagościły w ich codziennym ubiorze. Uczniowie przyznają, że noszą je przy kurtkach, spodniach oraz plecakach w formie breloczków. Zapytani o to, dlaczego jest to tak ważne, odpowiadają bez wahania.

Chodzi o to, żeby było nas widać, jak będzie ciemno, i żeby nie wjechał w nas samochód – tłumaczą uczniowie ze Szkoły Podstawowej nr 32 w Kielcach.

Kielecka podstawówka walczy o zwycięstwo w ogólnopolskim konkursie Policji

Dla Szkoły Podstawowej nr 32 im. Janusza Kusocińskiego to już trzeci start w konkursie Odblaskowa Szkoła. W poprzedniej edycji placówka z Kielc zajęła wysokie, piąte miejsce w kraju. W tym roku apetyty są jeszcze większe.

Startujemy już trzeci raz i mamy nadzieję, że za każdym razem z większym sukcesem. Rośnie zaangażowanie dzieciaków, a nasze pomysły rozwijają się z każdą edycją. W tym roku zmieniła się piosenka, przedstawienie dla seniorów oraz sam finał akcji – podkreśla wicedyrektor szkoły Marzena Piwowarczyk.

Przedstawicielka dyrekcji dodaje, że najmłodsi z osiedla Barwinek doskonale odnaleźli się w nowej roli.

Nasi uczniowie stali się nie tylko częścią tego projektu, ale też ambasadorami bezpieczeństwa. To od nich wychodzi inicjatywa i pokazywanie innym, że czasami taki malutki odblask, który nie zajmuje dużo miejsca, może uratować nam życie – podsumowuje wicedyrektor SP nr 32.

Wszystkie działania konkursowe w kieleckiej szkole zakończą się w najbliższy piątek (20 listopada). Następnie placówka złoży obszerne sprawozdanie na Policję, a oficjalne wyniki rywalizacji zostaną ogłoszone w styczniu.

Na czym polega ogólnopolski konkurs Odblaskowa Szkoła?

Ogólnopolski konkurs „Odblaskowa Szkoła” to przedsięwzięcie edukacyjno-profilaktyczne koordynowane przez Biuro Ruchu Drogowego Komendy Głównej Policji (we współpracy z Krajowym Centrum Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego oraz PZU). Celem inicjatywy jest popularyzowanie stosowania elementów odblaskowych wśród dzieci i dorosłych, wyposażenie jak największej liczby uczniów w kamizelki oraz odblaski, a także kształtowanie odpowiedzialnych postaw w ruchu drogowym.

W ramach rywalizacji szkoły podstawowe z całego kraju od września do 20 listopada realizują autorskie projekty, konkursy, marsze i akcje informacyjne angażujące rodziców, seniorów oraz lokalne samorządy. Następnie placówki przesyłają sprawozdania do komend wojewódzkich Policji, a wojewódzcy laureaci awansują do ścisłego finału ogólnopolskiego.