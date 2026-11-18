83-letnia mieszkanka Kielc straciła oszczędności życia oraz biżuterię po tym, jak uwierzyła oszustom podającym się za członka rodziny. Po odbiór cennych rzeczy zgłosił się 15-letni mieszkaniec Warszawy, którego kieleccy policjanci zatrzymali wczorajszego popołudnia. Nastolatek został przesłuchany w obecności opiekuna prawnego, a materiały w jego sprawie trafiły do sądu rodzinnego. Służby przypominają, że odbieranie pieniędzy od pokrzywdzonych to przestępstwo, za które grożą poważne konsekwencje prawne.

Oszustwo metodą „na lekarza” w Kielcach. Seniorka straciła oszczędności życia

Do przestępstwa doszło pod koniec października tego roku. Z 83-letnią mieszkanką Kielc skontaktowała się telefonicznie kobieta podająca się za jej córkę. Rozmówczyni przekonywała, że pilnie potrzebuje dużej sumy pieniędzy na leczenie.

Zaniepokojona stanem zdrowia bliskiej osoby seniorka uwierzyła w historię oszustki. Chcąc ratować córkę, spakowała swoje wszystkie oszczędności oraz biżuterię, a następnie przekazała je młodemu mężczyźnie, który przyszedł po odbiór pieniędzy do jej mieszkania.

15-latek z Warszawy w rękach kieleckich policjantów

Sprawą zajęli się funkcjonariusze z Wydziału do Walki z Przestępczością Przeciwko Mieniu Komendy Miejskiej Policji w Kielcach. Skrupulatna praca operacyjna pozwoliła im wytypować osobę odpowiedzialną za odebranie kosztowności od seniorki.

Wczoraj po południu policjanci zatrzymali 15-letniego mieszkańca Warszawy. Nastolatek został przesłuchany w obecności opiekuna prawnego, a następnie zwolniony. Zgromadzony przez śledczych materiał dowodowy trafi teraz do sądu rodzinnego, który zdecyduje o dalszym losie nieletniego.

Policja ostrzega: nie daj się skusić na łatwy zarobek i chroń seniorów

Kieleccy funkcjonariusze zwracają się z apelem zarówno do młodych ludzi, jak i do osób starszych: