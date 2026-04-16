Odwaga, która ratuje życie. Szóstka młodych bohaterów ze Świętokrzyskiego z odznaką „Iuvenis Forti”

Często myślimy, że bohaterowie noszą mundury lub peleryny, ale prawdziwa odwaga miewa też dziecięcą twarz i drżące z emocji dłonie. W chwilach, gdy dorośli ulegają panice, ta szóstka młodych ludzi ze świętokrzyskiego pokazała, co oznacza prawdziwe męstwo. Nie szukali poklasku – po prostu wiedzieli, że od ich reakcji zależy czyjeś „być albo nie być”. W kieleckim urzędzie wojewódzkim wręczono im odznaki „Iuvenis Forti”, przyznawane przez Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej. To najwyższe uznanie dla tych, którzy przed 18. rokiem życia wykazali się nadludzkim opanowaniem.

Rozmawialiśmy z trojgiem z nich. Ich historie trafiają prosto w serce.

Patryk Sokół: Podwójna lekcja opanowania

Siedemnastoletni Patryk, uczeń kieleckiego „Żeromskiego”, stał się aniołem stróżem w najmniej oczekiwanych momentach. Najpierw podczas szkolnego wieczoru z filmami, gdy u koleżanki wystąpił atak padaczki.

Zabezpieczyłem jej głowę, poinformowałem o całym tym zdarzeniu opiekunów oraz poprosiłem pobliską osobę o to, aby zadzwoniła pod numer alarmowy.

Niedługo później życie znów powiedziało „sprawdzam”. Na lodowisku jego nauczyciel nagle poczuł się bardzo źle. Patryk nie odszedł od niego ani na krok, dopóki nie przekazał go profesjonalistom.

Jego stan gwałtownie się pogorszył. Zachowywał się nienaturalnie oraz majaczył. Zapewniłem wsparcie psychiczne, poprosiłem o pomoc personel, zadzwoniłem pod numer alarmowy 112 oraz cały czas przebywałem z tym nauczycielem aż do przyjazdu pogotowia.

Gabryś: Czternaście lat i walka o oddech taty

Dla Gabrysia sprawdzianem była domowa cisza, którą przerwał nagły upadek. Gdy jego tata stracił przytomność, ten 14-latek zrobił to, co paraliżuje wielu dorosłych – zaczął walczyć o życie najbliższej osoby.

Mój tata źle się poczuł, stracił przytomność. Wezwałem pogotowie, wezwałem pomoc i zaczęliśmy mu udzielać resuscytacji krążeniowo-oddechowej.

Dzięki temu, że Gabryś wiedział, jak prowadzić masaż serca, jego tata otrzymał najważniejszą szansę – czas, aż do przyjazdu ratowników.

Oliwier: Odruch, który pokonał strach przed wybuchem

W Brzezinkach dramatyczny wybuch naruszył konstrukcję domu. Siedemnastoletni Oliwier nie myślał o ucieczce, lecz o swojej babci, która została w środku. Bez chwili wahania ruszył w stronę zagrożenia, by wyprowadzić ją w bezpieczne miejsce. To była czysta miłość przekuta w natychmiastowe działanie.

Choć rozmawialiśmy z Patrykiem, Gabrysiem i Oliwierem, wyróżnienie za swoją wzorową postawę otrzymała szóstka młodych bohaterów. Wszyscy nagrodzeni zgodnie przyznają, że najważniejszym krokiem jest przełamanie lęku przed wezwaniem pomocy. Jak podkreśla jeden z nich: Często nawet sam telefon pod numer alarmowy może uratować czyjeś życie.

Iuvenis Forti to z łaciny „Młody Dzielny”. Ta szóstka dzieci udowodniła, że wielkość człowieka nie mierzy się latami, lecz gotowością do pomocy drugiemu. Region świętokrzyski zyskał dziś nowych ambasadorów dobra.