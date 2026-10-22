Oferta dnia nie przekonała klientów. Chciał sprzedać narkotyki, trafił na kryminalnych z Kielc

Weronika Wawszczyk
Weronika Wawszczyk
2026-10-22 11:45

Wyjątkowym brakiem wyczucia wykazał się 38-letni mieszkaniec Kielc. Mężczyzna spacerował po centrum miasta i szukał chętnych na zakupy. Podszedł do dwóch przechodniów i jak gdyby nigdy nic zaoferował im marihuanę oraz amfetaminę. Miał jednak ogromnego pecha – trafił prosto na nieumundurowanych policjantów z Wydziału Kryminalnego.

Woreczki z marihuaną, biały proszek i telefony na biurku. O zatrzymaniu dilera w Kielcach przeczytasz na Eska Kielce.
Autor: KMP w Kielcach/ Materiały prasowe

Do tego niezwykłego zdarzenia doszło w miniony poniedziałkowy wieczór na jednym z osiedli w samym centrum Kielc. Nieumundurowani funkcjonariusze z Komendy Miejskiej Policji w Kielcach wykonywali na miejscu swoje rutynowe obowiązki służbowe. W pewnym momencie podszedł do nich nieznany 38-latek, nawiązał krótką rozmowę, po czym bez cienia skrępowania złożył im propozycję zakupu nielegalnych substancji.

Zamiast udanej transakcji – przeszukanie i kajdanki

Mężczyzna najwyraźniej nie przypuszczał, że osoby, którym składa propozycję handlową, to stróże prawa po cywilnemu. Kryminalni nie byli zainteresowani zakupywanym towarem, ale postanowili bardzo dokładnie przyjrzeć się temu, co 38-latek ma w kieszeniach.

Policjanci nie zamierzali korzystać z oferty zakupu, za to postanowili sprawdzić, jakie substancje posiada przy sobie ich rozmówca. Podczas podjętych czynności ujawnili 149 gramów suszu roślinnego, wstępnie zidentyfikowanego jako marihuana, oraz działkę białego proszku, który wstępnie rozpoznano jako amfetaminę – przekazał Jacek Borek z Komendy Miejskiej Policji w Kielcach

Zamiast zysku – zarzuty i tymczasowy areszt

W tej sytuacji rozmowa błyskawicznie zmieniła swój charakter. Zamiast potencjalnych klientów 38-latek miał przed sobą funkcjonariuszy, którzy od razu go zatrzymali i przewieźli do policyjnej celi.

Zamiast szybkiej gotówki mężczyzna zyskał poważne kłopoty z prawem. 38-latek został doprowadzony do prokuratury, gdzie usłyszał zarzut posiadania znacznej ilości środków odurzających. Za popełnienie tego przestępstwa grozi mu kara do 10 lat pozbawienia wolności.

Na tym sprawa się nie zakończyła. Na wniosek prokuratora sąd zastosował wobec 38-latka środek zapobiegawczy w postaci tymczasowego aresztowania na okres dwóch miesięcy.

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ROLKI