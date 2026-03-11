Parking i schron pod Placem Wolności. Zapadną ważne decyzje

Mieszkańcy Kielc od lat czekają na uporządkowanie przestrzeni Placu Wolności. Miasto nie tylko nie rezygnuje z planów, ale wzbogaca je o aspekty bezpieczeństwa narodowego. Jak zapowiada wiceprezydent Łukasz Syska, jeszcze w tym miesiącu poznamy szczegółową analizę efektywności tej inwestycji.

Kluczowe spotkanie i analiza zysków

W czwartek, 26 marca, odbędzie się spotkanie z udziałem radnych oraz ekspertów, którzy przygotowali dokumentację określającą najbardziej opłacalny model budowy. Pod uwagę brane są dwa scenariusze:

Realizacja samodzielna przez miasto.

Partnerstwo Publiczno-Prywatne (PPP).

– Na spotkaniu planujemy przedstawić całą analizę, włącznie z wnioskami i rekomendacjami. Eksperci odpowiedzą na wszelkie wątpliwości radnych – tłumaczy Łukasz Syska.

Inwestorzy chcą szerszej współpracy

Zainteresowanie projektem wyraziło już kilka ogólnopolskich firm. Propozycje inwestorów wykraczają jednak poza sam Plac Wolności. Jednym z rozważanych modeli jest model dzierżawy: partner prywatny mógłby przejąć obsługę strefy parkowania w centrum, a zyski z tego tytułu przeznaczyć na sfinansowanie budowy podziemnego obiektu.

Bezpieczeństwo z rządowym wsparciem

Nowością jest nadanie parkingowi funkcji doraźnego schronienia. Wiąże się to z koniecznością dostosowania projektu budowlanego do rygorystycznych norm obronnych. Zmiany obejmą m.in.:

Zaprojektowanie dodatkowych wyjść ewakuacyjnych.

Wzmocnienie konstrukcji obiektu.

Dostosowanie instalacji wewnętrznych do wymogów schronu.

Dzięki nadaniu inwestycji charakteru obronnego, ratusz zamierza ubiegać się o fundusze rządowe dedykowane na cele obronności kraju.

Nowy termin realizacji

Ze względu na konieczność przeprojektowania obiektu oraz uzgodnienia nowych standardów, miasto wystąpiło o wydłużenie terminu prac naziemnych finansowanych z funduszy unijnych. Urząd Marszałkowski wyraził zgodę – finalizacja projektu przy Placu Wolności ma nastąpić do 30 sierpnia 2029 roku.

Ostateczny głos w sprawie wyboru ścieżki realizacji inwestycji będą mieli kieleccy radni.