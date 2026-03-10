Wielki program parkingowy w Kielcach. Gdzie powstaną nowe obiekty?

Miasto stawia na kompleksowe rozwiązanie problemów komunikacyjnych. Nowe inwestycje zaplanowano w punktach o największym natężeniu ruchu: od śródmieścia, przez duże osiedla mieszkaniowe, aż po okolice kluczowych placówek medycznych.

Program obejmuje 10 precyzyjnie wybranych punktów na mapie Kielc:

Centrum: Plac Wolności, ul. Solna, ul. Wesoła (okolice Inkubatora KPT).

Osiedla i ważne arterie: ul. Grunwaldzka, ul. Szajnowicza-Iwanowa, ul. Krakowska, ul. Sandomierska, ul. Popiełuszki oraz os. Świętokrzyskie (przy SP nr 33).

Obszar medyczny: ul. Kamińskiego.

Podwójna rola: Parking i schron

Największą nowością jest funkcja Miejsc Doraźnego Schronienia (MDS). Kondygnacje podziemne zostaną zaprojektowane w standardzie budowli ochronnych.

– Chodzi o rozwiązania, które realnie uporządkują parkowanie i jednocześnie pozwolą odzyskiwać przestrzeń w ulicach i na osiedlach. Dzięki standardom ochronnym jedna inwestycja odpowie zarówno na codzienne potrzeby, jak i na kwestie bezpieczeństwa – podkreśla prezydentka Agata Wojda.

Przykładem tak wielofunkcyjnego podejścia jest planowany obiekt przy ul. Kamińskiego. Ma on obsługiwać pacjentów Świętokrzyskiego Centrum Onkologii, pensjonariuszy Domu Pomocy Społecznej im. Jana Pawła II oraz osoby odwiedzające Ogród Botaniczny.

Realizacja w formule PPP

Inwestycje mają zostać zrealizowane w formule partnerstwa publiczno-prywatnego. Zdaniem władz miasta to najbardziej efektywny sposób na budowę nowoczesnej infrastruktury przy zachowaniu jej publicznego charakteru.

– To rozwiązanie pozwala nam skuteczniej planować i realizować potrzebne inwestycje, które będą dobrze wpisane w system bezpieczeństwa i organizacji przestrzeni – dodaje wiceprezydent Łukasz Syska.

Budowa parkingów wielopoziomowych to krok w stronę nowoczesnego miasta, w którym przestrzeń publiczna jest funkcjonalna, uporządkowana i przede wszystkim dostępna dla każdego mieszkańca.