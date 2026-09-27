Start o 17:00. HLA 4Transplant i muzyka z przekazem

Festiwalowy wieczór rozpoczął się o godzinie 17:00. Jako pierwszy na scenie pojawił się zespół HLA 4Transplant, grający pop-rockowy repertuar. Grupa jest projektem muzycznym Fundacji Dla Transplantacji, a jej nazwa nawiązuje do skrótu Human Leukocyte Antigen. Muzycy połączyli koncert z promowaniem idei świadomego dawstwa narządów. Występ otworzył wydarzenie i zebrał pierwsze brawa widowni.

LemON porwał widownię do wspólnego śpiewu

O godzinie 18:00 scenę przejął zespół LemON z wokalistą Igorem Herbutem. Grupa zaprezentowała swoje rockowe utwory oraz ballady fortepianowe. Widzowie natychmiast włączyli się do zabawy – z trybun amfiteatru głośno brzmiały głosy fanów znających teksty piosenek. Po każdym utworze rozlegały się brawa, a uczestnicy masowo nagrywali występ telefonami.

PGS Rock Festival na Kadzielni. Szukajcie się na zdjęciach [GALERIA]

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Ewa Farna w finale wieczoru

Gwiazdą zamykającą festiwal była Ewa Farna, która wyszła na scenę o godzinie 20:00. Artystka dała koncert w pełni na żywo. Publiczność reagowała bardzo entuzjastycznie, klaskając, śpiewając kolejne utwory i nagrywając piosenki. Koncert zakończył się mocnym akcentem i gromkimi brawami zgromadzonych widzów.

Autor: Paweł Kołodziej PGS Rock Festival na Kadzielni. Tłumy fanów śpiewały z LemON-em i Ewą Farną