PGS Rock Festival na Kadzielni. Tłumy fanów śpiewały z LemON-em i Ewą Farną

Bartosz Manicz
Bartosz Manicz
2026-09-27 9:56

26 września w kieleckim Amfiteatrze Kadzielnia odbyła się 4. edycja PGS Rock Festival. Na scenie otoczonej skalnymi ścianami dawnego kamieniołomu wystąpili HLA 4Transplant, LemON oraz Ewa Farna. Publiczność od pierwszych minut głośno śpiewała znane utwory, klaskała i nagrywała koncerty telefonami

Start o 17:00. HLA 4Transplant i muzyka z przekazem

Festiwalowy wieczór rozpoczął się o godzinie 17:00. Jako pierwszy na scenie pojawił się zespół HLA 4Transplant, grający pop-rockowy repertuar. Grupa jest projektem muzycznym Fundacji Dla Transplantacji, a jej nazwa nawiązuje do skrótu Human Leukocyte Antigen. Muzycy połączyli koncert z promowaniem idei świadomego dawstwa narządów. Występ otworzył wydarzenie i zebrał pierwsze brawa widowni.

LemON porwał widownię do wspólnego śpiewu

O godzinie 18:00 scenę przejął zespół LemON z wokalistą Igorem Herbutem. Grupa zaprezentowała swoje rockowe utwory oraz ballady fortepianowe. Widzowie natychmiast włączyli się do zabawy – z trybun amfiteatru głośno brzmiały głosy fanów znających teksty piosenek. Po każdym utworze rozlegały się brawa, a uczestnicy masowo nagrywali występ telefonami.

PGS Rock Festival na Kadzielni. Szukajcie się na zdjęciach [GALERIA]

Fanki w bluzach Farna Squad na PGS Rock Festival w Kielcach. O wydarzeniu przeczytasz na Eska Kielce.
Galeria zdjęć 39

Ewa Farna w finale wieczoru

Gwiazdą zamykającą festiwal była Ewa Farna, która wyszła na scenę o godzinie 20:00. Artystka dała koncert w pełni na żywo. Publiczność reagowała bardzo entuzjastycznie, klaskając, śpiewając kolejne utwory i nagrywając piosenki. Koncert zakończył się mocnym akcentem i gromkimi brawami zgromadzonych widzów.

PGS Rock Festival na Kadzielni. Tłumy fanów śpiewały z LemON-em i Ewą Farną
Autor: Paweł Kołodziej PGS Rock Festival na Kadzielni. Tłumy fanów śpiewały z LemON-em i Ewą Farną

Polecany artykuł:

PGS Rock Festival na Kadzielni. Tłumy fanów śpiewały z LemON-em i Ewą Farną
Autor: Paweł Kołodziej PGS Rock Festival na Kadzielni. Tłumy fanów śpiewały z LemON-em i Ewą Farną

ROLKI

kielce kadzielnia
kielce
LemON koncert
ewa farna koncerty