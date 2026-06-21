Tłumy na Świętokrzyskiej Biesiadzie Kabaretowej 2026! Dużo śmiechu na kieleckiej Kadzielni

Wydarzenie Świętokrzyska Biesiada Kabaretowa przyciągnęło do Kielc czołówkę rodzimej sceny satyrycznej. W Amfiteatrze Kadzielnia wystąpili m.in Marcin Daniec, Kabaret Pod Wyrwigroszem, Kabaret Trzecia Strona Medalu, Kabaret z Konopi, Kabaret Chyba. Artyści w swoich programach celnie i z dystansem komentowali otaczającą nas rzeczywistość, relacje damsko-męskie oraz codzienne absurdy, błyskawicznie łapiąc świetny kontakt z kielecką widownią. Wyjątkowa atmosfera, z której słynie publiczność zgromadzona w malowniczo położonej Kadzielni, udzieliła się wszystkim uczestnikom. O wyjątkowy klimat zadbała również prowadząca wydarzenie, Katarzyna Pakosińska.