Wydarzenie Świętokrzyska Biesiada Kabaretowa przyciągnęło do Kielc czołówkę rodzimej sceny satyrycznej. W Amfiteatrze Kadzielnia wystąpili m.in Marcin Daniec, Kabaret Pod Wyrwigroszem, Kabaret Trzecia Strona Medalu, Kabaret z Konopi, Kabaret Chyba. Artyści w swoich programach celnie i z dystansem komentowali otaczającą nas rzeczywistość, relacje damsko-męskie oraz codzienne absurdy, błyskawicznie łapiąc świetny kontakt z kielecką widownią. Wyjątkowa atmosfera, z której słynie publiczność zgromadzona w malowniczo położonej Kadzielni, udzieliła się wszystkim uczestnikom. O wyjątkowy klimat zadbała również prowadząca wydarzenie, Katarzyna Pakosińska.
Tłumy na Świętokrzyskiej Biesiadzie Kabaretowej 2026! Dużo śmiechu na kieleckiej Kadzielni
2026-06-21 11:10
Kielecki Amfiteatr Kadzielnia po raz kolejny wypełnił się po brzegi, podczas Świętokrzyskiej Biesiady Kabaretowej 2026 Przez cały wieczór ze sceny płynęły premierowe skecze, błyskotliwe monologi oraz piosenki, które publiczność nagradzała gromkimi brawami i śmiechem.