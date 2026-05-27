Nowa organizacja ruchu na budowanej obwodnicy Morawicy

Kierowcy podróżujący drogą krajową nr 73 od kilku tygodni korzystają już ze zmienionej organizacji ruchu, która została wprowadzona 11 maja. Zmiany pozwoliły na przełożenie ruchu dwukierunkowego na fragment nowego, dwujezdniowego przebiegu trasy. Przeniesienie samochodów na nową jezdnię to kolejny krok wykonawcy drugiego etapu inwestycji. Pozwala on na kontynuację ciężkich robót budowlanych przy jednoczesnym utrzymaniu przejezdności tej niezwykle obciążonej trasy.

Zmiana organizacji ruchu w rejonie obwodnicy Morawicy

Jadąc od Kielc z dwóch jezdni pierwszego użytkowanego odcinka obwodnicy zjeżdżamy w nową wschodnią jezdnię budowanego odcinka drugiego. Ruch odbywa się jedną jezdnią w obu kierunkach. Tym samym po raz pierwszy możemy przejechać nowym, około 300 metrowym fragmentem drugiego odcinka obwodnicy. Dalej ruch poprowadzony został przez nowe rondo do obecnej DK73. W kierunku Kielc wschodnią połową ronda, a w kierunku Buska-Zdroju zachodnią.

Obecny odcinek z ruchem wahadłowym na DK73 został znacznie skrócony do ok. 50 m. Czasowa organizacja ruchu pozwoli na kontynuację robót przy włączeniu nowego budowanego odcinka obwodnicy Morawicy do istniejącego oraz połączeniu nowej trasy z istniejącą DK73 i drogami lokalnymi. Podobna organizacja ruchu wprowadzona zostanie w Woli Morawickiej podczas budowy połączenia końcowego fragmentu nowego odcinka z obecną DK73.

Obecnie na odcinkach stanowiących około 80 procent dwujezdniowej trasy głównej ułożona została podbudowa asfaltowa i przedostatnia warstwa wiążąca nawierzchni. Ostatnia warstwa ścieralna ułożona została na wspomnianym 300-metrowym fragmencie, którym możemy jeździć od 11 maja. Na estakadach wykonywane są izolacje i powłoki antykorozyjne. Zakończenie robót planowane jest w IV kwartale br. - informuje Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad.

Trwa budowa obwodnicy Morawicy

Pierwszy, ponad czterokilometrowy, odcinek obwodnicy w ciągu DK73 dostępny jest od 2022 r. Docelowo, po zrealizowaniu drugiego etapu inwestycji, obwodnica Morawicy i Woli Morawickiej będzie miała ponad 8,5 km długości. Nowa droga poprawi sytuację na obciążonym ruchem podmiejskim i tranzytowym odcinku DK73 łączącym Kielce, Busko-Zdrój i Tarnów. Znacznie skróci się czas przejazdu tranzytem, a także czas dojazdu do stolicy województwa świętokrzyskiego z podkieleckich miejscowości.

Obwodnica Morawicy. Zakres inwestycji

Obwodnica jest realizowana w systemie Projektuj i buduj w ramach Rządowego Programu Budowy Dróg Krajowych. Trasa o długości 4,4 km pobiegnie nowym śladem i będzie przedłużeniem przebudowanego wcześniej odcinka DK73, czyli I etapu obwodnicy Morawicy i Woli Morawickiej. W II etapie powstanie również dwujezdniowa droga klasy GP (droga główna ruchu przyspieszonego), która ominie od wschodu obie miejscowości. Na włączeniach odcinka do obecnej DK73 wybudowane będą ronda.

Zgodnie z decyzją środowiskową w ramach inwestycji zrealizowanych zostanie kilka obiektów inżynierskich. Zbudowana będzie półkilometrowa estakada nad Czarną Nidą z funkcją przejścia dla zwierząt. Druga estakada, nieco krótsza, licząca 330 m, także z funkcją przejścia dla zwierząt dużych, powstanie nad rzeką Morawka. Ponadto wybudowany zostanie most nad potokiem Łabędziów z funkcją przejścia dla zwierząt, wiadukt nad drogą powiatową w Łabędziowie i podziemne przejście dla pieszych.