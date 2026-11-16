Pijany kierowca wiózł dwójkę dzieci. Opatowska drogówka zatrzymała 37-latka

W poniedziałkowy poranek policjanci z opatowskiej jednostki prowadzili wzmożone działania ukierunkowane na kontrolę stanu trzeźwości kierujących. W trakcie akcji na terenie Opatowa funkcjonariusze zatrzymali do rutynowej kontroli samochód osobowy marki Volkswagen.

0,3 promila i dzieci w samochodzie

Przeprowadzone przez mundurowych badanie alkomatem wykazało, że 37-letni kierujący znajdował się w stanie po użyciu alkoholu – w jego organizmie były 0,3 promila substancji. Sytuację pogarszał fakt, że w chwili zatrzymania samochodem podróżowało dwoje małoletnich dzieci.

Mężczyzna stracił już prawo jazdy, a za popełnione wykroczenie odpowie przed sądem. Z kolei sprawą przewożenia dzieci przez kierującego pod wpływem alkoholu zajmie się sąd rodzinny.

Co grozi za jazdę po użyciu alkoholu?

Zgodnie z obowiązującymi przepisami kierowanie pojazdem mechanicznym w stanie po użyciu alkoholu (od 0,2 do 0,5 promila) wiąże się z surowymi konsekwencjami prawnymi. Kierowcy muszą liczyć się z:

grzywną w wysokości nawet do 30 tysięcy złotych (lub karą aresztu do 30 dni),

zakazem kierowania pojazdami mechanicznymi na okres od 6 miesięcy do 3 lat,

dopisaniem 15 punktów karnych do konta kierowcy.

Policja apeluje o trzeźwość

Mundurowi po raz kolejny przypominają, że nawet minimalna ilość alkoholu w organizmie negatywnie wpływa na koncentrację, czas reakcji oraz zdolność oceny sytuacji na drodze. Za kierownicę należy wsiadać wyłącznie w stanie całkowitej trzeźwości. Bezpieczeństwo najmłodszych pasażerów zależy przede wszystkim od rozsądku dorosłych.

Źródło: KPP w Opatowie