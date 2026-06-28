Pijany kierowca wjechał w samochody! Cztery pojazdy rozbite, pięć osób w szpitalu

Wypadek na DK42 w Bliżynie. Bus uderzył w osobówki

Do niebezpiecznego wypadku doszło w niedzielne popołudnie, krótko po godzinie 16:00, na ulicy Kościuszki w Bliżynie (powiat skarżyski). Brały w nim udział cztery pojazdy: trzy auta osobowe i dostawcze renault trafic. Samochodami podróżowało łącznie 14 osób, a na miejsce zadysponowano 16 strażaków z czterech zastępów. Służby ratunkowe zajęły się zabezpieczeniem terenu i udzieleniem pomocy medycznej. Pięciu rannych trafiło pod opiekę lekarzy. Jak wynika z pierwszych informacji przekazanych przez policję, osobówki stały przed zakrętem, czekając na możliwość włączenia się do ruchu na innej drodze, gdy nagle w ostatni pojazd z impetem wjechał bus kierowany przez 41-latka.

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Sprawca karambolu w Bliżynie był pod wpływem alkoholu

Funkcjonariusze przebadali 41-latka alkomatem. Szybko okazało się, że mężczyzna wsiadł za kółko po alkoholu, urządzenie pokazało blisko 1,4 promila w wydychanym powietrzu. Trasa DK42 pomiędzy Skarżyskiem-Kamienną a Końskimi została wyłączona z ruchu. Interweniujące służby pracowały na miejscu, a GDDKiA zorganizowała objazdy dla samochodów osobowych z wykorzystaniem dróg lokalnych. Przewidywano, że usuwanie skutków potrwa około trzech godzin.