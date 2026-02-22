Do zdarzenia doszło w niedzielę, 22 lutego, około godziny 08:31. Służby ratunkowe otrzymały dramatyczne zgłoszenie o wybuchu gazu w budynku mieszkalnym w powiecie kieleckim. Siła eksplozji była tak duża, że konstrukcja domu została poważnie naruszona.

Cud w Brzezinkach. Pięć osób wyszło z gruzów

W chwili, gdy doszło do wybuchu, wewnątrz budynku przebywało pięcioro domowników. Choć sytuacja wyglądała tragicznie – doszło do zawalenia się dachu oraz części ścian obiektu – wszyscy przebywający w środku zdołali opuścić budynek o własnych siłach jeszcze przed przybyciem ratowników.

Mimo sprawnej ewakuacji, nie obyło się bez interwencji medycznej. Jak informuje st. kpt. Marcin Bajur ze straży pożarnej, po przebadaniu przez Zespół Ratownictwa Medycznego (ZRM), jedna osoba z poparzeniami została przetransportowana do szpitala.

Akcja służb i ogromne zniszczenia

Na miejscu katastrofy pracuje obecnie

9 zastępów straży pożarnej, które zabezpieczają teren i sprawdzają gruzowisko.

Policja, która pod nadzorem prokuratora będzie wyjaśniać dokładne okoliczności i przyczyny tego zdarzenia.

Nadzór budowlany, którego inspektorzy muszą ocenić, czy budynek nadaje się do jakiejkolwiek odbudowy, czy też pozostałe fragmenty konstrukcji grożą dalszym zawaleniem.

