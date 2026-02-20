Kielecka oświata pod lupą: Inwestycje, budżet i plany

Wiktoria Kmiecik
2026-02-20 17:38

Prawie 45% budżetu Kielc trafia w tym roku na oświatę. O tym, jak te rekordowe środki zmieniają kieleckie placówki – od wielkiej termomodernizacji ośmiu szkół i przedszkoli, przez budowę nowoczesnego zaplecza dla „Ekonomika”, aż po start szkolnego budżetu obywatelskiego – opowiada wiceprezydent Tomasz Porębski.

ZSE w Kielcach

i

Autor: UM Kielce/ Materiały prasowe

Edukacja to od lat największa pozycja w wydatkach kieleckiego samorządu, ale ten rok jest pod wieloma względami wyjątkowy. W najnowszym wywiadzie przyglądamy się planom inwestycyjnym, które odmienią oblicze miejskich placówek. Wiceprezydent Tomasz Porębski wyjaśnia, na co dokładnie zostaną przeznaczone miliony złotych i jakich zmian mogą spodziewać się uczniowie oraz rodzice.

Co w wywiadzie? 

Usłyszycie m.in. o szczegółach termomodernizacji, postępach przy budowie nowoczesnego obiektu dydaktycznego przy ul. Langiewicza oraz o tym, jak kielecka młodzież sama zdecyduje o wydatkach w ramach pilotażowego budżetu obywatelskiego w szkołach.

Zapraszamy do wysłuchania rozmowy!

Kielce. Ponad miliard złotych na edukacje