Kielecka oświata pod lupą: Inwestycje, budżet i plany

Edukacja to od lat największa pozycja w wydatkach kieleckiego samorządu, ale ten rok jest pod wieloma względami wyjątkowy. W najnowszym wywiadzie przyglądamy się planom inwestycyjnym, które odmienią oblicze miejskich placówek. Wiceprezydent Tomasz Porębski wyjaśnia, na co dokładnie zostaną przeznaczone miliony złotych i jakich zmian mogą spodziewać się uczniowie oraz rodzice.

Co w wywiadzie?

Usłyszycie m.in. o szczegółach termomodernizacji, postępach przy budowie nowoczesnego obiektu dydaktycznego przy ul. Langiewicza oraz o tym, jak kielecka młodzież sama zdecyduje o wydatkach w ramach pilotażowego budżetu obywatelskiego w szkołach.

Zapraszamy do wysłuchania rozmowy!