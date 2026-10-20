Po 26 latach doczekali się pociągów. Nowe połączenie PKP

Nowe połączenia kolejowe w województwie świętokrzyskim

Mieszkańcy Chmielnika, Staszowa i Połańca po wielu latach przerwy ponownie będą mogli korzystać z regionalnych połączeń kolejowych. Jak informują Polskie Linie Kolejowe, przywrócenie ruchu pasażerskiego będzie możliwe dzięki przeprowadzonym inwestycjom infrastrukturalnym.

Prace obejmowały budowę sześciu nowych przystanków oraz rewitalizację peronów przy istniejących stacjach. Dzięki temu kolej ma ponownie stać się dostępnym środkiem transportu dla mieszkańców tej części regionu.

Pierwsze kursy zaplanowano na 2 stycznia 2027 roku. Oznacza to, że pociągi pasażerskie powrócą na tę część kolejowej mapy województwa świętokrzyskiego po ponad 26 latach przerwy.

Ile pociągów pojedzie na trasie Kielce – Połaniec?

Powrót połączeń będzie wiązał się również z uruchomieniem regularnych kursów. Na trasie Kielce – Połaniec zaplanowano sześć par pociągów dziennie. Oznacza to łącznie 12 kursów w obu kierunkach każdego dnia.

Nowa oferta ma ułatwić mieszkańcom dojazdy między miejscowościami i zwiększyć możliwości podróżowania koleją w regionie.

Nowy rozkład jazdy PKP 2026/2027. Więcej zmian na kolei

Powrót pociągów w województwie świętokrzyskim to jedna ze zmian przewidzianych w nowym rocznym rozkładzie jazdy na lata 2026/2027. Zacznie on obowiązywać 13 grudnia 2026 roku i przyniesie zmiany na wielu trasach w Polsce.

Pasażerowie mogą liczyć m.in. na dodatkowe połączenia, krótsze czasy przejazdu na wybranych odcinkach oraz wznowienie ruchu kolejowego na liniach, na których pociągi nie kursowały od wielu lat. Więcej szczegółów w kwestii nowego rozkładu jazdy PKP znajdziecie w galerii poniżej.

Nowy rozkład jazdy PKP