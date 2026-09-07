Podniebny spektakl nad Ponidziem już od 10 września!

Główną bazą imprezy będzie lotnisko w Pińczowie. W rywalizacji i pokazach weźmie udział około 30 załóg z Polski i Węgier. Na niebie pojawi się m.in. charakterystyczny balon reprezentujący Województwo Świętokrzyskie.

Starty balonów i program lotów

Starty ponad dwudziestu kolorowych czasz zaplanowano dwa razy dziennie (zależnie od warunków pogodowych):

Poranne wznoszenia: godz. 6:00 – 7:00

Popołudniowe wznoszenia: godz. 17:00 – 18:00

Start specjalny: część lotów w ramach Pucharu Polski wystartuje z samych Chęcin.

Sobotni Piknik Rodzinny i Nocny Pokaz

Kulminacja atrakcji dla publiczności nastąpi w sobotę, 12 września, na Stadionie Miejskim w Pińczowie. Od godziny 16:00 do 21:00 na uczestników czekać będzie bezpłatny Piknik Rodzinny.

Atrakcje pikniku:

Wesołe miasteczko, gry i animacje dla dzieci

Strefa kulinarna i zlot foodtrucków

Stoiska rękodzielników i prezentacje turystyczne regionu

Występy artystyczne: lokalne Młode Talenty, rockowy zespół The Sticks oraz wyjątkowy międzypokoleniowy projekt koncertowy „Trzy pokolenia – śpiewamy Maanam”

Największy hit imprezy zaplanowano na godzinę 20:30 – nad pińczowskim Zalewem odbędzie się nocny pokaz podświetlonych balonów z oprawą muzyczną.

Wstęp na wszystkie wydarzenia i koncerty jest całkowicie bezpłatny. Warto pamiętać, że harmonogram lotów może ulec zmianie w przypadku niekorzystnej aury – ostateczne decyzje podejmuje Dyrektor Sportowy zawodów.