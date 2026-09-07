Uwaga kierowcy! Nowa organizacja ruchu na ul. Jagiellońskiej

Prace nakładkowe na ul. Jagiellońskiej wchodzą w decydującą fazę. Firma DUKT, będąca wykonawcą inwestycji, rozpoczyna roboty na całym przebudowywanym odcinku – od skrzyżowania z ul. Krakowską aż do okolic zbiegu z ulicami Karczówkowską i Kamińskiego.

Jakie zmiany czekają kierowców?

Roboty będą prowadzone etapowo, jednak jednocześnie po obu stronach jezdni. W związku z tym wprowadzona zostanie nowa, tymczasowa organizacja ruchu. Najważniejsze zmiany to:

Zwężenie przejazdu do jednego pasa ruchu w każdym kierunku.

Wyłączenie sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ulic Jagiellońskiej, Kołłątaja i Stokowej.

Wprowadzenie zakazu skrętu na wspomnianym skrzyżowaniu (pojazdy zostaną skierowane na wyznaczone objazdy).

Drogowcy zajmą się przede wszystkim frezowaniem – czyli usunięciem starej nawierzchni asfaltowej – oraz regulacją wysokościową infrastruktury technicznej (studzienek i wpustów kanalizacji deszczowej). W miejscach, gdzie jest to konieczne, prowadzone będą także prace brukarskie.

Uwaga na inwestycję Wodociągów Kieleckich

To jednak nie jedyne utrudnienia w tej części miasta. Równolegle z remontem drogowym swoje prace prowadzą Wodociągi Kieleckie, co może dodatkowo skomplikować ruch w godzinach szczytu.

Służby apelują do wszystkich uczestników ruchu – kierowców, pieszych i rowerzystów – o zachowanie szczególnej ostrożności, bezwzględne stosowanie się do nowego oznakowania oraz poleceń osób kierujących ruchem.

Co wykonano do tej pory i kiedy koniec prac?

Dotychczas na odcinku od wjazdu do bazy MPK do skrzyżowania z ul. Krakowską (wraz z prawoskrętem) wymieniono dolne warstwy konstrukcyjne nawierzchni, krawężniki oraz ułożono pierwszą warstwę podbudowy z asfaltu. Obecnie trwają tam prace nad budową nowego chodnika i ścieżki rowerowej.

Według planów drogowców cały remont ulicy Jagiellońskiej ma potrwać do połowy października.