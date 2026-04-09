Pogoda w Kielcach na weekend 10-12 kwietnia

Mieszkańcy Kielc mogą spodziewać się weekendu, w którym główną rolę odegrają rosnące temperatury i stabilna, bezdeszczowa aura. Z dnia na dzień będzie robić się cieplej, a najprzyjemniejsza pod tym względem okaże się niedziela. Mimo ocieplenia słońce nie zdoła przebić się przez gęste chmury, które będą towarzyszyć kielczanom od piątku aż do niedzielnego wieczoru.

Chłodny i pochmurny piątek

Początek weekendu w Kielcach zapowiada się chłodno. Noc z czwartku na piątek przyniesie lekki mróz, z temperaturą spadającą do około -1 stopnia Celsjusza. W ciągu dnia termometry wskażą maksymalnie 8 stopni. Niebo będzie całkowicie zasnute chmurami, co spotęguje odczucie chłodu. Powieje za to bardzo słaby wiatr, osiągający prędkość do 2 m/s. Tego dnia nie należy spodziewać się żadnych opadów.

Sobota z niewielkim ociepleniem

W sobotę pogoda będzie bardzo podobna, choć odczujemy niewielką zmianę na plus. Noc będzie już bez przymrozków, z temperaturą minimalną na poziomie około 1 stopnia. W najcieplejszym momencie dnia na termometrach zobaczymy 9 stopni Celsjusza. Podobnie jak w piątek, na niebie utrzyma się duże zachmurzenie, które nie pozwoli słońcu na dotarcie do ziemi. Wiatr pozostanie słaby, a deszcz nie jest prognozowany.

Niedziela najcieplejszym dniem weekendu

Wyraźne ocieplenie nadejdzie do Kielc w niedzielę. Ten dzień będzie zdecydowanie najlepszy pogodowo z całego weekendu, z temperaturą maksymalną sięgającą 12 stopni Celsjusza. Noc z soboty na niedzielę będzie podobna do poprzedniej, z temperaturą w okolicach 1 stopnia. Mimo znacznego wzrostu temperatury w ciągu dnia, niebo nadal będzie szczelnie zakryte chmurami. Wiatr osłabnie jeszcze bardziej, a aura pozostanie sucha.

Weekend w Kielcach. Co robić w taką pogodę?

Brak opadów i stopniowo rosnąca temperatura to dobre warunki do spędzenia czasu na świeżym powietrzu. Pochmurna aura nie powinna zniechęcać do spacerów po miejskich parkach czy alejkach. To także dobra okazja, by bez pośpiechu i parasola zwiedzić zakątki miasta. Niedziela, jako najcieplejszy dzień, będzie szczególnie sprzyjać dłuższym aktywnościom na zewnątrz, nawet jeśli słońce pozostanie schowane za chmurami.

Dane pogodowe: OpenWeather