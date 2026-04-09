Street Food Polska Festival w Kielcach: Wielkie święto smaków już od piątku!

18 wystawców i smaki z całego świata
W tym roku organizatorzy postawili na ogromną różnorodność. Na mieszkańców Kielc i turystów czekać będzie aż 18 wystawców serwujących dania z różnych zakątków globu.
Będzie bardzo duży wybór jedzenia, bo zaprosiliśmy 18 wystawców z różnorodną kuchnią – zapowiada Michał Skoczek.
Szczególne miejsce zajmie kuchnia azjatycka, która cieszy się w Kielcach niesłabnącą popularnością. Festiwalowicze będą mogli spróbować dań kuchni:
- koreańskiej,
- indyjskiej,
- japońskiej,
- tajskiej (w tym słynnych lodów oraz żółtego curry).
Rybna nowość i festiwalowe klasyki
Prawdziwą gratką dla poszukiwaczy nowych smaków będzie debiutujący w Kielcach food truck Fiszka.
- Nowość: Smażone szprotki, czyli pyszne rybki, których do tej pory brakowało na kieleckiej mapie street foodu.
- Klasyka: Nie zabraknie tradycyjnych burgerów, chrupiących frytek, włoskich ciabatt z wołowiną, węgierskich langoszy oraz greckich specjałów.
- Na słodko: Oprócz tajskich lodów pojawią się hiszpańskie churrosy, owoce w czekoladzie oraz gofry bąbelkowe.
Nie tylko jedzenie – moc atrakcji na Placu Artystów
Festiwal to nie tylko uczta dla podniebienia, ale także bogaty program towarzyszący, który potrwa od piątku do niedzieli:
- Strefa Radia ESKA (piątek od 14:00) oraz zajęcia i animacje z EasyGym.
- Warsztaty szkoły Cosinus, warsztaty malowania toreb oraz pokaz kulinarny z degustacją bajgli od Bagel & Coffee
- Pokaz gotowania żółtego tajskiego curry w wykonaniu Kuby Antoniszaka z Fuji Sushi & Catering
Informacje praktyczne
Kiedy: Od piątku (10.04) do niedzieli.Gdzie: Kielce, ul. Sienkiewicza (Plac Artystów – Mostek nad Silnicą).Dla kogo: Dla każdego! Dostępne będą zarówno dania mięsne, jak i wegetariańskie.
Prognozy pogody są optymistyczne, więc zapowiada się weekend pełen słońca i doskonałego jedzenia. Do zobaczenia na szlaku Street Food Polska!