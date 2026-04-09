Street Food Polska Festival w Kielcach: Wielkie święto smaków już od piątku!

Weronika Wawszczyk
2026-04-09 15:16

Już od najbliższego piątku, 10 kwietnia, Kielce staną się kulinarną stolicą regionu. Na ulicy Sienkiewicza, na odcinku między Placem Artystów a Mostkiem nad Silnicą, zagości kolejna edycja Street Food Polska Festival. Michał Skoczek, twórca popularnego bloga Street Food Polska, zapowiada wydarzenie pełne nowości i sprawdzonych klasyków.

Street Food Polska Festival

Autor: Street Food Polska Festival/ Materiały prasowe

18 wystawców i smaki z całego świata

W tym roku organizatorzy postawili na ogromną różnorodność. Na mieszkańców Kielc i turystów czekać będzie aż 18 wystawców serwujących dania z różnych zakątków globu.

Będzie bardzo duży wybór jedzenia, bo zaprosiliśmy 18 wystawców z różnorodną kuchnią – zapowiada Michał Skoczek.

Szczególne miejsce zajmie kuchnia azjatycka, która cieszy się w Kielcach niesłabnącą popularnością. Festiwalowicze będą mogli spróbować dań kuchni:

  • koreańskiej,
  • indyjskiej,
  • japońskiej,
  • tajskiej (w tym słynnych lodów oraz żółtego curry).

Rybna nowość i festiwalowe klasyki

Prawdziwą gratką dla poszukiwaczy nowych smaków będzie debiutujący w Kielcach food truck Fiszka.

  • Nowość: Smażone szprotki, czyli pyszne rybki, których do tej pory brakowało na kieleckiej mapie street foodu.
  • Klasyka: Nie zabraknie tradycyjnych burgerów, chrupiących frytek, włoskich ciabatt z wołowiną, węgierskich langoszy oraz greckich specjałów.
  • Na słodko: Oprócz tajskich lodów pojawią się hiszpańskie churrosy, owoce w czekoladzie oraz gofry bąbelkowe.

Nie tylko jedzenie – moc atrakcji na Placu Artystów

Festiwal to nie tylko uczta dla podniebienia, ale także bogaty program towarzyszący, który potrwa od piątku do niedzieli:

  • Strefa Radia ESKA (piątek od 14:00) oraz zajęcia i animacje z EasyGym.
  • Warsztaty szkoły Cosinus, warsztaty malowania toreb oraz pokaz kulinarny z degustacją bajgli od Bagel & Coffee 
  • Pokaz gotowania żółtego tajskiego curry w wykonaniu Kuby Antoniszaka z Fuji Sushi & Catering

Informacje praktyczne

Kiedy: Od piątku (10.04) do niedzieli.Gdzie: Kielce, ul. Sienkiewicza (Plac Artystów – Mostek nad Silnicą).Dla kogo: Dla każdego! Dostępne będą zarówno dania mięsne, jak i wegetariańskie.

Prognozy pogody są optymistyczne, więc zapowiada się weekend pełen słońca i doskonałego jedzenia. Do zobaczenia na szlaku Street Food Polska!

