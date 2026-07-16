Pół wieku ocalonego świata. Wyjątkowy jubileusz Muzeum Wsi Kieleckiej

Pół wieku misji ocalenia

Założone w 1976 roku Muzeum Wsi Kieleckiej przez pięć dekad udowodniło, że jest jedną z najważniejszych instytucji kultury w województwie świętokrzyskim. Dzięki pasji muzealników udało się uratować materialne i niematerialne dziedzictwo, które w przeciwnym razie bezpowrotnie zatarłoby się w pamięci. Niedzielny jubileusz to nie tylko huczne urodziny, ale przede wszystkim podziękowanie dla pokoleń, które to dziedzictwo ocaliły dla nas i dla przyszłych pokoleń.

Świętowanie z głębi serca i historii

Oficjalne obchody złotego jubileuszu rozpoczną się o godzinie 11:00 uroczystą mszą świętą w malowniczym, modrzewiowym kościele z Rogowa, który dumnie wznosi się na terenie skansenu w Tokarni. To symboliczne miejsce doskonale oddaje ducha minionych lat i od lat stanowi jeden z najważniejszych punktów na mapie Parku Etnograficznego.

Zaraz po nabożeństwie przez skansen przejdzie wyjątkowo barwny i głośny korowód. Poprowadzi go Orkiestra Dęta z Dobromierza, która swoim energicznym brzmieniem odprowadzi gości prosto pod nową scenę plenerową. Tam na wszystkich czekać będzie oficjalne powitanie, jubileuszowe torty oraz masa wspomnień. Skansen w godzinach od 11:00 do 18:00 wypełni się gwarem, zapachem regionalnych potraw oraz tradycyjną muzyką ludową.

Powrót do korzeni, czyli rzemiosło na żywo

Organizatorzy przygotowali niezwykle bogaty program pod hasłem „Dziedzictwo, które trwa”. Spacerując alejkami Tokarni, odwiedzający będą mogli przenieść się w czasie dzięki pokazom dawnych rzemiosł i tradycyjnego rękodzieła.

Dawni mistrzowie zaprezentują swoje unikalne umiejętności – będzie można z bliska przyjrzeć się, jak wyglądało codzienne życie i praca na dawnej wsi. Dodatkowo, dla wszystkich miłośników tradycyjnych strojów przygotowano specjalną strefę, w której będzie można przymierzyć świętokrzyskie stroje ludowe i zrobić sobie w nich pamiątkową fotografię na tle zabytkowych chałup.

Archiwum codzienności – niezwykłe historie zwykłych rzeczy

Niezwykle ważnym i głębokim punktem jubileuszu będzie nowo otwarta wystawa „Archiwum codzienności – historie zapisane w przedmiotach”. Znajdziecie ją w klimatycznych wnętrzach zabytkowej plebanii z Goźlic (tuż obok kościoła z Rogowa).

To ekspozycja, która całkowicie zrywa z nudnym, tradycyjnym pokazywaniem muzealnych eksponatów. Zamiast tego kuratorzy (Agnieszka Morawska i dr Krzysztof Karbownik) postawili w centrum ukryte biografie rzeczy i wielkie emocje ich dawnych właścicieli.

Zwiedzający usłyszą i zobaczą niezwykłe opowieści o:

Początkach muzeum i skomplikowanym przenoszeniu (translokacji) całych budynków,

Tajemniczych kradzieżach i spektakularnych odnalezieniach bezcennych kolekcji, które przez lata uważano za zaginione,

Losach konkretnych ludzi, których codzienne, z pozoru zwykłe przedmioty, stały się nośnikami pamięci o dawnej tożsamości regionu.

Tradycyjne smaki, potańcówka i benefis na scenie

Urodziny nie mogą obejść się bez biesiady i tańców! Na gości czekać będzie bogaty kiermasz regionalnych potraw, na którym królować będą przysmaki przygotowane według tradycyjnych receptur.

O warstwę muzyczną i taneczną zadbają lokalne zespoły folklorystyczne. Prawdziwym magnesem dla miłośników tańca ma być potańcówka pod chmurką przy tradycyjnych, skocznych dźwiękach. Jednym z najważniejszych i najbardziej wzruszających punktów programu na scenie będzie benefis zespołu „Złoty Kłos”, który od dekad niestrudzenie popularyzuje i chroni kulturę ludową naszego regionu.

ESKA Summer City wkracza do Tokarni!

Tradycja tradycją, ale urodziny bez głośnej zabawy i prezentów się nie liczą! W ten wyjątkowy dzień klimatyczne, drewniane uliczki skansenu zyskają energetyczny, pomarańczowy akcent. Na terenie Parku Etnograficznego zaparkuje legendarny patrol ESKA Summer City.

Nasza ekipa przywiezie ze sobą tony pozytywnej energii, wakacyjne hity i całą masę kultowych, eskowych gadżetów. Szukajcie nas na miejscu, bierzcie udział w szybkich konkursach i zgarniajcie okulary, torby i letnie upominki, które idealnie sprawdzą się podczas wakacyjnych podróży po Świętokrzyskiem! Będziemy z Wami od 12:00 do 14:00.

Weekend pełen wrażeń dla najmłodszych

Wsi Kieleckiej w swoim jubileuszowym roku kładzie ogromny nacisk na ofertę dedykowaną całym rodzinom. W niedzielę najmłodsi na pewno nie będą się nudzić! Czekać na nich będą gry, zabawy i animacje na świeżym powietrzu.