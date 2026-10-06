Polacy wybierają najpiękniejsze zamki i pałace. Aż trzy wyjątkowe miejsca ze Świętokrzyskiego w rankingu

Pierwszy taki ranking w Polsce. O wyniku zdecydują głosy

Ranking Polskich Zamków i Pałaców to pierwsza ogólnopolska edycja zestawienia przygotowanego przez Magazyn Travelist we współpracy z Polską Organizacją Turystyczną. W rankingu znalazły się wyjątkowe zabytki z różnych części kraju, które rywalizują w kilku kategoriach.

Wśród nich znalazła się także reprezentacja województwa świętokrzyskiego. Zamek Królewski w Chęcinach i Krzyżtopór w Ujeździe zostały nominowane w kategorii „Najbardziej klimatyczne ruiny”, natomiast Pałac Popielów w Kurozwękach walczy o tytuł w kategorii „Najpiękniejszy pałac”.

O tym, które miejsca zdobędą uznanie w rankingu, mogą zdecydować internauci. Głosowanie trwa do 14 października. To oznacza, że mieszkańcy Świętokrzyskiego mają jeszcze czas, by wesprzeć swoje ulubione zabytki.

Po raz pierwszy w historii Magazynu Travelist tworzymy Ranking Polskich Zamków i Pałaców, a do współpracy zaprosiliśmy Polską Organizację Turystyczną - czytamy na stronie travelist.pl. Wspólnie wytypowaliśmy po 15 nominacji w 3 kategoriach tematycznych: Najpiękniejszy zamek, Najpiękniejszy pałac oraz Najbardziej klimatyczne ruiny [...] Pomóż nam wyłonić największe gwiazdy wśród polskich zamków i pałaców.

Zamek, który widać z daleka. Chęciny walczą o tytuł najbardziej klimatycznych ruin

W kategorii „Najbardziej klimatyczne ruiny” nominowany został Zamek Królewski w Chęcinach. To jeden z najbardziej rozpoznawalnych zabytków województwa świętokrzyskiego.

Ruiny średniowiecznej warowni górują nad okolicą, a charakterystyczne wieże zamku można dostrzec nawet z trasy E7. Widok twierdzy szczególnie efektownie prezentuje się o zachodzie słońca, kiedy mury zamku nabierają zupełnie innego charakteru.

Chęciński zamek jest jednym z tych miejsc, które trudno pomylić z jakimkolwiek innym. Surowe ruiny, położenie na wzgórzu i panorama okolicy sprawiają, że przez lata stał się jedną z wizytówek regionu.

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Tajemnice, legendy i monumentalne mury. Krzyżtopór znów przyciąga uwagę

Drugim reprezentantem Świętokrzyskiego w kategorii „Najbardziej klimatyczne ruiny” jest Zamek Krzyżtopór w Ujeździe.

To miejsce robi wrażenie już od pierwszego spojrzenia. Monumentalne ruiny dawnej rezydencji należą do najbardziej niezwykłych zabytków w Polsce. Budowla powstała w XVII wieku, a jej właściciel, Krzysztof Ossoliński, stworzył rezydencję pełną symboliki.

Krzyżtopór do dziś skrywa wiele tajemnic i legend. Właśnie ta atmosfera sprawia, że ruiny zamku są chętnie odwiedzane przez turystów. Spacer po ogromnych murach pozwala wyobrazić sobie, jak imponująca musiała być rezydencja w czasach swojej świetności.

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Pałac, bizony i labirynt w kukurydzy. Kurozwęki mają mocnego asa w rękawie

Świętokrzyskie ma swojego reprezentanta również w kategorii „Najpiękniejszy pałac”. Nominowany został Pałac Popielów w Kurozwękach.

To miejsce jest szczególne nie tylko ze względu na zabytkową architekturę. Kurozwęki słyną również z hodowli bizonów amerykańskich. To właśnie możliwość zobaczenia tych ogromnych zwierząt jest jedną z atrakcji, które przyciągają tutaj turystów.

Na miejscu można także odwiedzić pałacowe wnętrza, a w sezonie skorzystać z dodatkowych atrakcji, w tym popularnego labiryntu w kukurydzy.

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Świętokrzyskie ma o co walczyć

Trzy nominacje pokazują, jak różnorodne są zabytki województwa świętokrzyskiego. Z jednej strony średniowieczny zamek w Chęcinach, z drugiej monumentalny Krzyżtopór, a do tego elegancki pałac w Kurozwękach, który łączy historię z nietypowymi atrakcjami turystycznymi.

Teraz o wynikach rankingu mogą zdecydować sami turyści i internauci. Głosowanie potrwa do 14 października.

Jeśli więc któryś z tych obiektów należy do waszych ulubionych miejsc w Świętokrzyskiem, to właśnie teraz jest okazja, by oddać na niego głos. Być może to właśnie jeden z regionalnych zabytków znajdzie się w gronie najlepszych zamków i pałaców w Polsce.