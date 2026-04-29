Polskie Carcassonne zachwyca turystów. To miasteczko ukrywa średniowieczny skarb

Szydłów to prawdziwa perła województwa świętokrzyskiego

Niewielki Szydłów położony w województwie świętokrzyskim zdobył ogólnokrajową popularność dzięki fenomenalnie zachowanej architekturze średniowiecznej. Chociaż miasteczko zamieszkuje zaledwie kilkaset osób, jego zabytkowe centrum pozwala na swoistą podróż w czasie, prosto do XIV stulecia. Miejscowość ta nie bez przyczyny zyskała przydomek polskiego Carcassonne, nawiązując do słynnego na całą Europę, świetnie zachowanego miasta o charakterze obronnym. Fotografie miejscowości znajdziecie poniżej.

Średniowieczny układ urbanistyczny w świętokrzyskim mieście. "Polskie Carcassonne" zachwyca

Średniowieczny układ urbanistyczny Szydłowa przetrwał wieki

Prawdziwą chlubą Szydłowa jest jego ścisłe centrum, które zachowało niemal w całości średniowieczny rozkład ulic i placów. Prawa miejskie nadał miejscowości w XIV wieku król Kazimierz Wielki, a dawny charakter tego miejsca pozostał praktycznie nietknięty. Sercem miasteczka jest rynek, z którego rozchodzą się wąskie uliczki, oddając w pełni funkcjonalność i przejrzystość dawnych założeń urbanistycznych. Brak wzniesionej współcześnie zabudowy sprawia, że przechadzka po Szydłowie to fascynujące doświadczenie historyczne.

Mury obronne przyciągają turystów do Szydłowa

Głównym magnesem przyciągającym turystów do Szydłowa są imponujące mury miejskie. Fortyfikacje te okalają prawie w całości teren starego miasta i stanowią jeden z najlepiej utrzymanych tego typu zabytków w Polsce. Dostęp do dawnego grodu zabezpieczały historyczne bramy, wśród których szczególną rozpoznawalnością cieszy się słynna Brama Krakowska.

QUIZ. Sobotni test z ortografii. Sylaby i akcenty. Tego uczą w I klasie podstawówki! Pytanie 1 z 11 Na początek: Ile sylab ma wyraz "nauka"? 1 2 3 Następne pytanie

Czym zachwyca francuskie Carcassonne?

Francuskie Carcassonne, zlokalizowane na południu kraju, to jeden z najznakomitszych przykładów zachowanego w Europie średniowiecznego miasta warownego. Jego wizytówką są podwójne, potężne mury obronne ciągnące się przez blisko trzy kilometry, wyposażone w liczne baszty. Choć korzenie miasta sięgają epoki rzymskiej, jego współczesny wizerunek to w dużej mierze efekt średniowiecznej rozbudowy oraz prac rekonstrukcyjnych przeprowadzonych w XIX wieku.