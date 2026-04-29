Polskie Carcassonne zachwyca turystów. To miasteczko ukrywa średniowieczny skarb

Niewielki Szydłów położony w województwie świętokrzyskim zdobył ogólnokrajową popularność dzięki fenomenalnie zachowanej architekturze średniowiecznej. Chociaż miasteczko zamieszkuje zaledwie kilkaset osób, jego zabytkowe centrum pozwala na swoistą podróż w czasie, prosto do XIV stulecia. Miejscowość ta nie bez przyczyny zyskała przydomek polskiego Carcassonne, nawiązując do słynnego na całą Europę, świetnie zachowanego miasta o charakterze obronnym. Fotografie miejscowości znajdziecie poniżej.
Średniowieczny układ urbanistyczny w świętokrzyskim mieście. "Polskie Carcassonne" zachwyca
Średniowieczny układ urbanistyczny Szydłowa przetrwał wieki
Prawdziwą chlubą Szydłowa jest jego ścisłe centrum, które zachowało niemal w całości średniowieczny rozkład ulic i placów. Prawa miejskie nadał miejscowości w XIV wieku król Kazimierz Wielki, a dawny charakter tego miejsca pozostał praktycznie nietknięty. Sercem miasteczka jest rynek, z którego rozchodzą się wąskie uliczki, oddając w pełni funkcjonalność i przejrzystość dawnych założeń urbanistycznych. Brak wzniesionej współcześnie zabudowy sprawia, że przechadzka po Szydłowie to fascynujące doświadczenie historyczne.
Polecany artykuł:
Mury obronne przyciągają turystów do Szydłowa
Głównym magnesem przyciągającym turystów do Szydłowa są imponujące mury miejskie. Fortyfikacje te okalają prawie w całości teren starego miasta i stanowią jeden z najlepiej utrzymanych tego typu zabytków w Polsce. Dostęp do dawnego grodu zabezpieczały historyczne bramy, wśród których szczególną rozpoznawalnością cieszy się słynna Brama Krakowska.
Czym zachwyca francuskie Carcassonne?
Francuskie Carcassonne, zlokalizowane na południu kraju, to jeden z najznakomitszych przykładów zachowanego w Europie średniowiecznego miasta warownego. Jego wizytówką są podwójne, potężne mury obronne ciągnące się przez blisko trzy kilometry, wyposażone w liczne baszty. Choć korzenie miasta sięgają epoki rzymskiej, jego współczesny wizerunek to w dużej mierze efekt średniowiecznej rozbudowy oraz prac rekonstrukcyjnych przeprowadzonych w XIX wieku.