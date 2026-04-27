Polskie miasto większe od Paryża. To hit turystyczny, który słynie z niezwykłego dworca

Stolica Francji uchodzi za światowy symbol romantyzmu oraz architektonicznego piękna. Okazuje się jednak, że na mapie Polski znajdziemy ośrodek, który wyprzedza Paryż pod względem zajmowanego terytorium. Zamiast Luwru i słynnej wieży, miasto oferuje inne, równie fascynujące atrakcje. Jego znakiem rozpoznawczym stał się modernistyczny dworzec autobusowy, przypominający z wyglądu statek kosmiczny. Mowa oczywiście o Kielcach, stanowiących prawdziwą perłę województwa świętokrzyskiego.

Kielce większe od Paryża. Zaskakujące dane liczbowe

Mimo swojego ogromnego potencjału, to świętokrzyskie miasto wciąż pozostaje nieodkryte przez masową turystykę. Zaskoczeniem dla wielu osób może być fakt, że metropolia ta deklasuje francuską stolicę swoimi gabarytami. Z oficjalnych danych wynika, że obszar Kielc wynosi dokładnie 109,6 kilometrów kwadratowych, podczas gdy Paryż zajmuje powierzchnię 105,4 km kw. Obecnie żyje tam około 190 tysięcy mieszkańców, a sam ośrodek pełni funkcję kluczowego centrum gospodarczego, kulturalnego i akademickiego w całym regionie.

Historia tego miejsca sięga XI wieku, kiedy to tereny te należały do biskupów krakowskich. Średniowieczny rozkwit napędzało wydobycie rud ołowiu oraz żelaza, co zagwarantowało osadzie stabilność ekonomiczną. Prawa miejskie nadano oficjalnie w 1364 roku. Z kolei w XIX stuleciu miejscowość urosła do rangi jednego z głównych punktów administracyjnych na mapie Królestwa Polskiego.

Największe atrakcje Kielc. Co warto zwiedzić w mieście?

Jednym z najcenniejszych zabytków w mieście jest Pałac Biskupów Krakowskich, uznawany za perłę krajowej architektury barokowej. Odwiedzający powinni również skierować swoje kroki ku zabytkowej katedrze, miejskiemu rynkowi oraz rezerwatowi Kadzielnia, gdzie podziwiać można zjawiskowe jaskinie i malowniczy amfiteatr.

Podczas wycieczki nie wolno pominąć wspomnianego wcześniej dworca autobusowego. Budynek z charakterystyczną, futurystyczną kopułą przypominającą latający spodek UFO to dziś jeden z najbardziej ikonicznych elementów kieleckiego krajobrazu.