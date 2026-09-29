Ponad pół wieku w miłości i zgodzie! Wyjątkowe medale dla kieleckich jubilatów [ZDJĘCIA]

W Sali Urzędu Stanu Cywilnego Urzędu Miasta Kielce panowała wyjątkowa, odświętna atmosfera. Jubilatom w tym ważnym dniu towarzyszyli najbliżsi – dzieci, wnuki, a także przyjaciele. Nie brakowało łez wzruszenia, pamiątkowych zdjęć, bukietów kwiatów i tradycyjnego toastu za zdrowie świętujących par.

Medale w imieniu władz miasta oraz państwa wręczyła Prezydentka Kielc, Agata Wojda, która podziękowała małżonkom za ich postawę, wzajemny szacunek oraz wkład w budowanie lokalnej społeczności.

Recepta na miłość sprzed lat. „Trzeba upewniać męża, że trafił na diament”

Podczas spotkania kieleccy jubilaci chętnie wracali pamięcią do początków swoich relacji i z uśmiechem dzielili się swoimi sposobami na spędzenie pół wieku pod jednym dachem bez poważniejszych kryzysów. Jak sami przyznają, kluczem do sukcesu nie są skomplikowane wzory, ale proste, codzienne gesty i wyrozumiałość.

– 52 lata już mamy, no kochać się tylko i wyłącznie kochać. Wzajemne zrozumienie, spokój. Przede wszystkim, żebyśmy się kochali. Spokojnie, bez nerwów, bez jakichś stresów, trzeba pracować. Żyliśmy tyle lat w zgodzie, no to i dalej będziemy tak ciągnąć. Oby zdrowie tylko dopisało – podkreślali z dumą jedni z jubilatów.

Inne z odznaczonych małżeństw zwracały uwagę na potrzebę kompromisu oraz poczucie humoru, które pozwala rozładować nawet największe napięcia.

– Trzeba wmawiać mężowi, że trafił na diament, perłę i upewniać go w tym! I jak się przekona, to jest wszystko dobrze. Wyrozumiałości, cierpliwości i miłości. A gdzie tej cierpliwości szukać? Ona się kiedyś kończy, dlatego trzeba iść na kompromisy, szukać luk w tym naszym życiu. A jakoś się tam udaje – nie kłócić się specjalnie, no i ustępować raczej – usłyszeliśmy od świętujących par.

Pół wieku wzorowego pożycia

Medal za Długoletnie Pożycie Małżeńskie to państwowe odznaczenie przyznawane osobom, które przeżyły w jednym związku małżeńskim co najmniej 50 lat. W Kielcach takie uroczystości odbywają się cyklicznie, stanowiąc symboliczne podziękowanie dla seniorów za lata tworzenia trwałych rodzin i dawanie pięknego przykładu młodszym pokoleniom kielczan.

Wszystkim odznaczonym parom życzymy kolejnych lat w zdrowiu, harmonii oraz nieustającej miłości!