Postój dla kamperów i pole namiotowe. Otoczenie świętokrzyskiego zalewu może zmienić się nie do poznania

Rejów w Skarżysku przejdzie metamorfozę. Co planuje miasto?

Miasto Skarżysko-Kamienna przygotowuje projekt dotyczący rozwoju infrastruktury turystycznej na Rejowie i będzie ubiegać się o zewnętrzne dofinansowanie na realizację planowanych inwestycji. O założeniach projektu oraz kierunkach zagospodarowania terenu rozmawiano podczas spotkania konsultacyjnego, które odbyło się 27 maja.

Będzie pole kamperowe na Rejowie? Są konsultacje

Decyzje dotyczące przyszłości Rejowa nie zapadają za zamkniętymi drzwiami. Warsztaty konsultacyjne zostały poprowadzone przez ekspertów z Wydziału Inwestycji i Planowania Przestrzennego Urzędu Miasta, a w dyskusji wzięli udział m.in. zastępcy prezydenta Skarżyska-Kamiennej, Konrad Wikarjusz oraz Iwona Jeziorska. Ponieważ projekt dotyka wielu obszarów życia miasta, przy stole nie mogło zabraknąć dyrektora Muzeum im. Orła Białego oraz dyrektora Miejskiego Centrum Sportu i Rekreacji, na co dzień zarządzającego tutejszą plażą miejską. Co najważniejsze, w spotkaniu aktywnie uczestniczyli sami mieszkańcy oraz przedstawiciele Rady Osiedla Rejów, dbając o to, by planowane inwestycje jak najlepiej odpowiadały na potrzeby lokalnej społeczności.

Zalew Rejów w Skarżysku-Kamiennej. Zdjęcia

4

Postój dla kamperów, pole namiotowe, nowa zieleń – tak może zmienić się Rejów

Podczas konsultacji rozmawiano o założeniach projektu „Rozwój nowoczesnej infrastruktury turystycznej w Gminie Skarżysko-Kamienna”, który miasto planuje zgłosić do dofinansowania w ramach programu Fundusze Europejskie dla Świętokrzyskiego 2021–2027.

Spotkanie otworzył zastępca prezydenta miasta Konrad Wikarjusz, który podkreślał duży potencjał Rejowa i możliwości jego skutecznego wykorzystania w celu przyciągania turystów oraz rozwoju lokalnej oferty rekreacyjnej.

Rejów to miejsce z ogromnym potencjałem. Chcemy go rozwijać w sposób nowoczesny i przemyślany, tworząc przestrzeń atrakcyjną zarówno dla mieszkańców, jak i osób odwiedzających nasze miasto. Jednym z pomysłów jest zagospodarowanie terenu pod pole dla kamperów i namiotów, które mogłoby stać się ważnym elementem turystycznej oferty Skarżyska-Kamiennej – mówił Konrad Wikarjusz.

i Autor: Urząd Miejski w Skarżysku-Kamiennej/ Materiały prasowe

Co ma się zmienić nad zalewem Rejów w Skarżysku-Kamiennej?

Projekt zakłada między innymi budowę miejsca postoju dla kamperów, organizację pola kempingowego, budowę parkingów oraz infrastruktury sanitarnej. W planach są także nowe nasadzenia zieleni, budowa oświetlenia, chodników i małej architektury, a także renowacja eksponatu muzealnego znajdującego się na terenie zewnętrznej ekspozycji Muzeum im. Orła Białego. Wszystkie planowane działania mają uwzględniać potrzeby osób z niepełnosprawnościami oraz zasady projektowania uniwersalnego.

Dziękuję wszystkim za obecność, zaangażowanie oraz wszystkie sugestie i pomysły. Każda opinia jest dla nas ważna i pomoże w przygotowaniu ostatecznego kształtu projektu – podsumowywał spotkanie zastępca prezydenta Konrad Wikarjusz.

Konsultacje społeczne w sprawie skarżyskiego Rejowa

Konsultacje społeczne potrwają do 29 maja. Mieszkańcy, przedsiębiorcy, organizacje oraz instytucje mogą zgłaszać swoje opinie, uwagi i propozycje zarówno w formie pisemnej, jak i drogą elektroniczną:

w formie pisemnej na adres Urzędu Miasta w Skarżysku-Kamiennej, ul. Sikorskiego 18, 26-110 Skarżysko-Kamienna – do dnia 29 maja 2026 roku,

drogą elektroniczną na adres: [email protected] – do dnia 29 maja 2026 roku.

Rejów w Skarżysku to najcieplejszy zalew w Świętokrzyskiem według AI

Jak wskazała sztuczna inteligencja Zalew Rejów cieszy się opinią jednego z najcieplejszych zbiorników w Świętokrzyskiem z kilku istotnych powodów: