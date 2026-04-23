Pożar domu przy ul. Domaszowskiej w Kielcach. Jedna osoba trafiła do szpitala

Zgłoszenie o pożarze wpłynęło do kieleckich służb ratunkowych około godziny 6:40. Na miejsce natychmiast zadysponowano siły Państwowej Straży Pożarnej. Obecnie na ulicy Domaszowskiej pracuje 5 zastępów PSP, które starają się opanować sytuację i zapobiec rozprzestrzenieniu się ognia na sąsiednie zabudowania.

Właściciel ranny w walce z ogniem

Z ustaleń wynika, że właściciel domu podjął desperacką próbę samodzielnego stłumienia płomieni, zanim na miejsce przyjechały pierwsze zastępy. Niestety, w wyniku tych działań mężczyzna odniósł obrażenia.

- Poszkodowany został przekazany pod opiekę Zespołu Ratownictwa Medycznego i przetransportowany do szpitala - informuje Marcin Bajur, rzecznik świętokrzyskich strażaków.

Utrudnienia w ruchu

Działania gaśnicze wciąż trwają. Mieszkańcy oraz kierowcy poruszający się w rejonie ul. Domaszowskiej muszą liczyć się z utrudnieniami. Służby apelują o zachowanie ostrożności i umożliwienie swobodnego przejazdu pojazdom uprzywilejowanym.

Na ten moment nie są znane przyczyny wybuchu ognia – zostaną one ustalone przez biegłego z zakresu pożarnictwa po zakończeniu akcji ratowniczo-gaśniczej.