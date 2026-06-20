Przypomnijmy: Były policjant jest poszukiwany po tragicznych wydarzeniach, do których doszło w Mierzawie w województwie świętokrzyskim. Od dwóch dni trwa obława za 49-latkiem podejrzewanym o brutalny atak na swoich teściów. W piątkowe popołudnie mężczyzna miał ugodzić ich nożem. W wyniku odniesionych obrażeń zginął 80-letni mężczyzna, natomiast jego 76-letnia żona w stanie ciężkim została przewieziona do szpitala. Po dokonaniu ataku sprawca zbiegł. Policja nieprzerwanie prowadzi szeroko zakrojone poszukiwania, a śledczy ustalają szczegółowy przebieg oraz motywy tej tragedii.

Poszukiwany to:

Dariusz Równicki

lat: 49

wzrost: około 180 cm

włosy: krótkie, szatyn, ma zakola

szczególna cecha: brak blizn, tatuaży

Mężczyzna ubrany był w jasnoniebieską koszulkę z krótkim rękawem, ciemne spodnie dresowe oraz buty sportowe. Odjechał na żółto-czarnej hulajnodze elektrycznej.

Prokuratura Rejonowa w Jędrzejowie wydała wobec mężczyzny postanowienie o przedstawieniu zarzutu zabójstwa i usiłowania zabójstwa. Sąd Rejonowy w Jędrzejowie wydał postanowienie o tymczasowym aresztowaniu. Za jego osobą wystawiono list gończy - informuje Mł. insp Kamil Tokarski Rzecznik Prasowy Komendanta Wojewódzkiego Policji w Kielcach.

Jeśli posiadasz informację o miejscu przebywania Dariusza Równickiego bądź inne istotne informacje, które mogą doprowadzić do jego odnalezienia, prosimy o pilny kontakt z policjantami:

Numer specjalny: 516-385-635

Numer alarmowy: 997 lub 112

Numer komórkowy został uruchomiony w związku z zarządzoną przez Komendanta Wojewódzkiego Policji w Kielcach operacją policyjną. Na ten numer można dzwonić, wysyłać sms’y lub zdjęcia. Gwarantujemy anonimowość. Każda informacja może pomóc w zatrzymaniu podejrzanego.

Jednocześnie przypominamy, że ukrywanie poszukiwanego lub pomaganie mu w ucieczce, to przestępstwo, za które grozi kara do 5 lat pozbawienia wolności.

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W akcji bierze udział blisko 300 policjantów. Poszukiwany to były funkcjonariusz, który odszedł ze służby w 2023 roku. Obława prowadzona jest w całym województwie świętokrzyskim. W działaniach wykorzystywane są między innymi psy tropiące, drony, quady oraz policyjny śmigłowiec. Policja apeluje o przekazywanie wszelkich informacji mogących pomóc w ustaleniu miejsca pobytu poszukiwanego.

Mężczyzna wciąż jest na wolności i może być niebezpieczny. Żona oraz 15-letni syn sprawcy są pod ochroną policji.