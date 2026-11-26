Świetne wieści! Oddychamy dziś czystym powietrzem w Kielcach

Według najnowszych odczytów ze stacji pomiarowych jakość powietrza w stolicy województwa świętokrzyskiego utrzymuje się na dobrym poziomie – stan powietrza na stacji przy ul. Targowej oceniono jako dobry, a na stacji przy ul. Jurajskiej jako bardzo dobry. Taka sytuacja sprzyja przebywaniu na świeżym powietrzu i sprawia, że mieszkańcy mogą bez obaw planować aktywności poza domem.

Sprzyjające warunki atmosferyczne i ruch powietrza zapobiegają gromadzeniu się spalin oraz dymu z domowych pieców tuż przy ziemi. Dzięki temu w całym mieście oddychamy rześkim i bezpiecznym powietrzem. To świetna okazja na dłuższy spacer z dziećmi, trening na świeżym powietrzu czy przewietrzenie całego mieszkania.

Jak odczytywać dzisiejsze (26.11) dane względem norm pyłów PM10 i PM2.5?

Aby właściwie ocenić stan powietrza, warto odnieść wyniki do oficjalnych wytycznych. Główny Inspektorat Ochrony Środowiska (GIOŚ) wyznaczył dobowy poziom dopuszczalny dla pyłu PM10 na poziomie 50 µg/m³, z kolei dla pyłu PM2.5 roczny poziom dopuszczalny to 20 µg/m³ (Światowa Organizacja Zdrowia zaleca dobowy poziom bezpieczeństwa do 15 µg/m³).

Oto szczegółowe wyniki pomiarów z kieleckich stacji:

Kielce, ul. Targowa (pomiar z godziny 08:00): stężenie PM10 wynosi 16,5 µg/m³ (co stanowi 33% dobowej normy GIOŚ, a indeks pyłu jest bardzo dobry), natomiast stężenie PM2.5 to 12,3 µg/m³.

(pomiar z godziny 08:00): stężenie PM10 wynosi 16,5 µg/m³ (co stanowi 33% dobowej normy GIOŚ, a indeks pyłu jest bardzo dobry), natomiast stężenie PM2.5 to 12,3 µg/m³. Kielce, ul. Warszawska 108 (pomiar z godziny 08:00): stężenie PM10 wynosi 27,7 µg/m³ (55,4% dobowej normy), a pyłu PM2.5 wynosi 15,9 µg/m³.

(pomiar z godziny 08:00): stężenie PM10 wynosi 27,7 µg/m³ (55,4% dobowej normy), a pyłu PM2.5 wynosi 15,9 µg/m³. Kielce, ul. Jurajska (pomiar z godziny 07:00): stężenie PM10 wynosi 38,5 µg/m³ (77% dobowej normy); na tej stacji mierzono wyłącznie pył PM10.

Wszystkie dzisiejsze wartości pyłu PM10 wyraźnie mieszczą się w granicach normy, co potwierdza brak zagrożenia pyłowego w mieście.

Co to jest smog i jak dbać o zdrowie?

Smog to niebezpieczna mieszanina dymu z kominów, spalin samochodowych oraz drobnych, niewidocznych dla oka cząsteczek brudu unoszących się w powietrzu. Powstaje najczęściej w chłodne dni, gdy intensywniej ogrzewamy domy, a brak wiatru zatrzymuje zanieczyszczenia blisko ziemi. Choć dziś jakość powietrza jest wysoka, warto pamiętać o złotej zasadzie mieszkańca: zawsze sprawdzaj aktualny indeks jakości powietrza przed wyjściem na trening lub długi spacer, szczególnie jeśli w Twoim domu są dzieci, seniorzy bądź osoby z chorobami płuc.

QUIZ o smogu. Sprawdź, czy wiesz co cię truje! Pytanie 1 z 12 Jak powstała nazwa zjawiska smogu? została nadana przez naukowców z połączenia słów mgła i dym (ang. 'fog' i 'smoke') pochodzi od słowa "smolenie" Następne pytanie