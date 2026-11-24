Rzeka, która napędzała życie okolicy

Rzeka Świślina znajduje się w powiecie ostrowieckim i stanowi prawobrzeżny, bystry dopływ Kamiennej. Przepływa przez malownicze tereny doliny, wyżłobionej w skałach piaskowca oraz dolomitu. To wyjątkowe ukształtowanie terenu sprawiło, że jej wartki nurt idealnie nadawał się do celów gospodarczych.

Dla dawnych mieszkańców Dołów Biskupich rzeka Świślina była kluczowym warunkiem rozwoju. W czasach, gdy nie znano jeszcze elektryczności, dostęp do bieżącej wody o odpowiednim spadku decydował o możliwości uruchomienia maszyn. Nad jej brzegami budowano pierwsze proste urządzenia mechaniczne.

Aby w pełni wykorzystać potencjał, jaki niosła rzeka Świślina, mieszkańcy i inżynierowie wznosili dawne młyny wodne, jazy oraz kanały robocze. Spiętrzona woda trafiała bezpośrednio na koła młyńskie, wprawiając w ruch ciężkie mechanizmy. Z biegiem lat dawne koła wodne zastępowano wydajniejszymi turbinami wodnymi.

Siła nurtu pozwalała na mielenie zboża, obróbkę kamienia oraz napędzanie urządzeń w kuźniach. Dzięki temu rzeka Świślina stała się prawdziwym silnikiem napędowym okolicy. Miejscowość zyskała unikalny, przemysłowy charakter, który wyróżniał ją na mapie regionu.

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Ślady działalności sięgają XVI wieku

Najstarsza pisemna wzmianka dotycząca wykorzystania energii wodnej na tym terenie pochodzi dokładnie z 1586 roku. Historia Dołów Biskupich sięga co prawda wcześniejszych wieków, jednak to koniec XVI wieku przyniósł ważny dokument. Archiwalne zapiski rzucają światło na ówczesną organizację pracy nad rzeką.

Informacja z 1586 roku dotyczy decyzji biskupa krakowskiego Piotra Myszkowskiego o przeniesieniu młyna. Biskupi młyn wodny stał zbyt blisko młyna należącego do benedyktynów z Łysej Góry, którzy władali sąsiednią częścią wsi. Bliskie sąsiedztwo obu obiektów wywoływało spory oraz kłopoty ze spiętrzaniem wody.

Aby rozwiązać ten problem, młyn biskupi przeniesiono w dół rzeki Świśliny. Wyznaczone wówczas miejsce okazało się niezwykle trafne. Dokładnie w tej samej lokalizacji przez kolejne stulecia powstawały następne zakłady przemysłowe.

Okolica w dawnych wiekach wyglądała zupełnie inaczej niż obecnie. Brzegi rzeki porastały gęste lasy, a wzdłuż nurtu wyrastały drewniane młyny. Drewnianą zabudowę z XVIII wieku zastąpił w 1817 roku murowany młyn wzniesiony przez Stefana Ulricha. W pierwszej połowie XIX wieku w całej dolinie funkcjonowało kilkanaście młynów wodnych.

Młyny, zakłady i rozwój przemysłu

Prawdziwy przełom w historii Dołów Biskupich nastąpił w 1885 roku. Wtedy to ziemianin i przemysłowiec Ignacy Kotkowski nabył tutejszy majątek. Kotkowski z niezwykłym kunsztem technicznym ujął siłę wody, budując trzy nowoczesne młyny wodne oraz rechlownię.

Wykorzystując obfite złoża lokalnego piaskowca i dolomitu, Kotkowski założył zakłady kamieniarskie. Nurt, jaki posiadała rzeka Świślina, poruszał m.in. tartaki do cięcia wielkich bloków skalnych i marmuru. Wydobywany kamień trafiał do budowy pałaców, kościołów oraz śluz.

Wokół zakładów powstała tak zwana Osada Młynarska „Doły”. Kotkowski wzniósł budynki administracyjne, domy dla robotników, szkołę uczącą rysunku oraz park z fontannami. Był to wzorcowy przykład pozytywistycznej pracy u podstaw.

Po śmierci Kotkowskiego w 1901 roku majątek przejęła jego córka Marcelina wraz z mężem Janem Gombrowiczem. W 1911 roku Gombrowiczowie założyli spółkę akcyjną „Witulin”, nazwaną na cześć ich syna, małego Witolda Gombrowicza. W miejscu dawnych młynów i warsztatów powstawały odtąd nie dawne młyny wodne, lecz nowoczesna fabryka tektury.

Nowy zakład wyposażono w zaawansowane maszyny sprowadzone z Austrii i Niemiec, a napędzała go turbina wodna. Fabryka „Witulin” wytwarzała wysokiej jakości tekturę na bilety kolejowe, walizki i potrzeby techniczne. Po II wojnie światowej zakład upaństwowiono, a produkcja trwała aż do początku lat 90. XX wieku.

Co pozostało z dawnej historii Świśliny?

Transformacja ustrojowa i powódź z 2001 roku doprowadziły do zamknięcia i zniszczenia dawnego zakładu. Dziś Doły Biskupie odzyskały spokojny, rolniczo-turystyczny charakter. Dawne budynki i hale fabryczne pozostały jedynie w postaci historycznych ruin.

Spacerując po okolicy, wciąż można odnaleźć wyraziste ślady przeszłości. Zachował się dawny jaz, kanały robocze, budynki administracyjne oraz osiedle fabryczne. O przemysłowych tradycjach przypominają też przydrożne kapliczki, w tym figura św. Jana Nepomucena z 1830 roku.

Rzeka Świślina uległa również przeobrażeniom w swoim górnym biegu. W 2005 roku otwarto powyżej miejscowości zaporę Wióry. Zbiornik retencyjny pełni funkcje ochronne, a zainstalowana tam elektrownia wodna kontynuuje tradycję pozyskiwania energii z wody.

Pamięć o dawnych czasach pielęgnują obecnie lokalni mieszkańcy oraz stowarzyszenia. Wyjątkowa historia Dołów Biskupich zasługuje na uwagę, ponieważ pokazuje unikalną ciągłość. Przez ponad 400 lat Świślina nieprzerwanie służyła ludziom w jednym i tym samym miejscu. To przejmujący dowód na to, jak potężną rolę w kształtowaniu lokalnej tożsamości odegrała niepozorna rzeka leżąca w województwie świętokrzyskim.

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źródła: Zabytek.pl, "Działalność przemysłowa Ignacego Kotkowskiego w Dołach Biskupich w drugiej połowie XIX wieku" Elżbieta Szot-Radziszewska, Muzeum Wsi Kieleckiej, Dawne Kieleckie – opracowanie Romana Mirowskiego, papiernie.pl