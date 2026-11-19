Świetne wieści! Oddychamy dziś czystym powietrzem w Kielcach

Na wszystkich kieleckich stacjach pomiarowych stan powietrza jest dziś bardzo dobry. Zauważalny ruch powietrza i umiarkowany wiatr sprawiają, że dym z domowych pieców oraz spaliny z rur wydechowych nie gromadzą się przy ziemi. W konsekwencji nie dochodzi do zjawiska inwersji, w którym cieplejsze powietrze działa jak niewidzialna pokrywka zatrzymująca wszelkie zanieczyszczenia tuż nad naszymi głowami.

To wspaniałe wiadomości dla wszystkich mieszkańców. Dzisiejsze warunki sprzyjają długim spacerom, wietrzeniu mieszkań oraz uprawianiu sportu na świeżym powietrzu. Zarówno dzieci, jak i seniorzy mogą bez jakichkolwiek obaw spędzać czas na zewnątrz.

Jak odczytywać dzisiejsze (19.11) dane względem norm pyłów PM10 i PM2.5?

Oficjalna polska norma dobowy poziom dopuszczalny dla pyłu PM10 wynosi 50 µg/m³, natomiast w przypadku pyłu PM2.5 Główny Inspektorat Ochrony Środowiska określa roczny poziom dopuszczalny na poziomie 20 µg/m³ (dla punktu odniesienia Światowa Organizacja Zdrowia zaleca, aby stężenie dobowe PM2.5 nie przekraczało 15 µg/m³). Odczyty zarejestrowane dzisiaj o poranku potwierdzają wyjątkowo niskie stężenia pyłów w kieleckim powietrzu.

Kielce, ul. Targowa (odczyt z godziny 08:00) – stężenie PM10 wynosi 7.2 µg/m³ (co stanowi zaledwie 14,4% dobowej normy), a PM2.5 osiąga 4.3 µg/m³. Indeks jakości powietrza dla obu parametrów to Bardzo dobry .

(odczyt z godziny 08:00) – stężenie PM10 wynosi 7.2 µg/m³ (co stanowi zaledwie 14,4% dobowej normy), a PM2.5 osiąga 4.3 µg/m³. Indeks jakości powietrza dla obu parametrów to . Kielce, ul. Warszawska 108 (odczyt z godziny 08:00) – stężenie PM10 wynosi 8.6 µg/m³ (17,2% normy dobowej), natomiast PM2.5 to 4.7 µg/m³. Indeks jakości powietrza określono tu jako Bardzo dobry .

(odczyt z godziny 08:00) – stężenie PM10 wynosi 8.6 µg/m³ (17,2% normy dobowej), natomiast PM2.5 to 4.7 µg/m³. Indeks jakości powietrza określono tu jako . Kielce, ul. Jurajska (odczyt z godziny 08:00) – stężenie PM10 wynosi 14.3 µg/m³ (28,6% normy dobowej). Na tej stacji mierzono tylko pył PM10, a ogólny indeks stacji wskaże wynik Bardzo dobry.

Wszystkie zarejestrowane wartości plasują się znacznie poniżej dopuszczalnych limitów, co gwarantuje pełne bezpieczeństwo zdrowotne podczas przebywania na otwartej przestrzeni.

Co to jest smog i jak dbać o zdrowie?

Smog to toksyczna mieszanka dymu, spalin i drobnych, niewidocznych dla oka cząsteczek brudu unoszących się w powietrzu. Powstaje najczęściej wtedy, gdy zanieczyszczenia z domowych kominów i spalin samochodowych łączą się z wilgotnym powietrzem przy braku wiatru. Wdychanie takich zanieczyszczeń podrażnia układ oddechowy oraz wywołuje obciążenie dla serca. Złota zasada mieszkańca brzmi: zawsze sprawdzaj wskaźnik jakości powietrza przed wyjściem na trening lub spacer, szczególnie jeśli jesteś w grupie wrażliwej lub opiekujesz się dziećmi i seniorami.

QUIZ o smogu. Sprawdź, czy wiesz co cię truje! Pytanie 1 z 12 Jak powstała nazwa zjawiska smogu? została nadana przez naukowców z połączenia słów mgła i dym (ang. 'fog' i 'smoke') pochodzi od słowa "smolenie" Następne pytanie