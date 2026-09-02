Raport po wakacjach 2026: Znamy statystyki wypadków, kontroli i utonięć w regionie

W Świętokrzyskim Urzędzie Wojewódzkim odbył się briefing prasowy podsumowujący wakacje 2026 pod kątem bezpieczeństwa. W spotkaniu uczestniczyli Wojewoda Świętokrzyski Józef Bryk, Pierwszy Zastępca Komendanta Wojewódzkiego Policji w Kielcach insp. Tomasz Jarosz oraz Świętokrzyski Wojewódzki Inspektor Transportu Drogowego Robert Janik.

Spadek liczby wypadków, ale więcej ofiar śmiertelnych

W okresie od 26 czerwca do 31 sierpnia 2026 r. na drogach regionu doszło do 150 wypadków drogowych (w analogicznym okresie 2025 roku – 154).

Śmierć poniosło 20 osób (wzrost o 5 w porównaniu do wakacji 2025).

Ranne zostały 164 osoby (spadek o 26).

Odnotowano 1 912 kolizji (spadek o 43).

Bilans od początku 2026 roku (styczeń – sierpień): Od początku roku w regionie miało miejsce 431 wypadków 7 131 kolizji. Mimo większej liczby samych zdarzeń, zmniejszyła się liczba zabitych (32 osoby vs 38 rok wcześniej) oraz rannych (509 osób vs 519 rok wcześniej).

Prędkość i alkohol pod ścisłą kontrolą

Podczas wakacji policjanci przeprowadzili aż 124 854 badań trzeźwości, ujawniając 739 kierujących pod wpływem alkoholu.

Nietrzeźwi byli sprawcami 9 wypadków (2 osoby zginęły, 10 zostało rannych) oraz 68 kolizji.

Za przekroczenie prędkości zatrzymano 17 232 kierowców.

W 240 przypadkach kierowcy stracili prawo jazdy za rażące przekroczenie prędkości (o ponad 50 km/h).

Kontrole autokarów: Wzorowy stan techniczny

W okresie letnich wyjazdów dzieci i młodzieży służby skontrolowały łącznie 318 autobusów (117 w punktach stałych oraz 201 na trasach). Nie stwierdzono żadnych nieprawidłowości, a stan techniczny pojazdów oraz stan trzeźwości kierowców oceniono jako dobry.

Hulajnogi elektryczne – groźne statystyki

W czasie wakacji doszło do 13 wypadków z udziałem hulajnóg elektrycznych (1 osoba zginęła, 12 zostało rannych) oraz 54 kolizji. Skontrolowano 2 987 użytkowników tych pojazdów. Aż 48 osób kierowało hulajnogą w stanie nietrzeźwości.

Bezpieczeństwo nad wodą: 2 utonięcia, skuteczna akcja ratowników

Na świętokrzyskich akwenach w trakcie wakacji utonęły 2 osoby:

17 lipca w Maleńcu (51-letni mężczyzna na niestrzeżonym akwenie).

6 sierpnia w Busku-Zdroju (42-letni mężczyzna w niestrzeżonym stawie).

Do dramatycznej akcji doszło również 9 sierpnia w Stąporkowie, gdzie tonącego 66-latka pływającego poza miejscem wyznaczonym wyciągnęli z wody ratownicy. Dzięki natychmiastowej resuscytacji przywrócono mu funkcje życiowe i trafił do szpitala.

Podsumowanie i apel służb

Przedstawiciele służb i urzędu wojewódzkiego przypominają o konieczności zachowania ostrożności – zwłaszcza o nieprzekraczaniu prędkości, bezwzględnym zakazie siadania za kierownicą po alkoholu oraz wybieraniu wyłącznie strzeżonych kąpielisk.