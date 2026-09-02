Wielki Finał Stand-Up w Kielcach. Publiczność wybierze najlepszego komika

Unikalny format i sceniczna wyciskarka

Głównym wyróżnikiem nadchodzącego wydarzenia będzie nietypowa aranżacja przestrzeni. Komicy wystąpią na scenie 360°, otoczeni ze wszystkich stron przez widownię. Konfiguracja ta wymaga od artystów pełnego zaangażowania — nie ma tu miejsca na chowanie się za mikrofonem czy taryfę ulgową. Wybrani komicy zaprezentują swoje dopracowane sety w warunkach pełnego kontaktu z publicznością.

Wydarzenie odbędzie się w najbliższą sobotę, 5 września, o godzinie 20:00 w Studenckim Klubie WSPAK.

Zasady rywalizacji: Przebieg finałowego wieczoru

Pojedynek został podzielony na przejrzyste, wyzwalające ogromne emocje etapy:

Część I: Na scenie pojawia się pierwsza trójka finalistów. Po ich występach widownia oddaje głosy, wyłaniając pierwszego pretendenta do nagrody głównej.

Część II: Kolejnych trzech komików staje do rywalizacji. Publiczność ponownym głosowaniem wybiera drugiego finalistę.

Finał Ostateczny: Dwaj zwycięzcy poprzednich rund stają naprzeciwko siebie w bezpośredim starciu, a widzowie wybierają ostatecznego triumfatora całego konkursu.

Prowadzący i atmosfera

Nad przebiegiem wydarzenia i energią na sali czuwać będą gospodarze dobrze znani lokalnej publiczności: Kamil Jezierski oraz Jakub Żywot. Stałym bywalcom kieleckich imprez stand-upowych obu panów przedstawiać nie trzeba — ich obecność to gwarancja ostrych żartów i bezkompromisowej rozrywki.

O tym, kto opuści scenę z nagrodą pieniężną i tytułem mistrza, zadecydują wyłącznie głosy zgromadzonych na sali widzów.