Rewolucja na znanym skrzyżowaniu w Kielcach. Od soboty pojedziemy zupełnie inaczej!

Chodzi o zbieg ulic Tarnowskiej, Seminaryjskiej i Bohaterów Warszawy. W tym miejscu rusza właśnie kolejny etap budowy ścieżek rowerowych oraz infrastruktury dla pieszych. Żeby robotnicy mogli bezpiecznie wejść na plac boju, dotychczasowe zasady jazdy zostaną wywrócone do góry nogami na całe wakacje.

Zamiast świateł... tymczasowe rondo

Najważniejszą wiadomością dla kierowców jest to, że sygnalizacja świetlna na skrzyżowaniu zostanie wyłączona lub przejdzie w tryb pulsacyjnego żółtego światła. Ruch w tym miejscu przejmie tymczasowe rondo.

Jakie jeszcze zmiany czekają kierowców?

Zwężenie do jednego pasa: Przed samym wjazdem na rondo jezdnia zostanie zwężona.

Zajęte pasy: Drogowcy zajmą skrajne pasy ruchu, by przebudować wysepki.

Osobny prawoskręt: Z każdej strony skrzyżowania będzie można skręcić w prawo specjalnym pasem, omijając rondo.

Miejski Zarząd Dróg zapewnia, że autobusy MPK będą miały ułatwione włączanie się do ruchu tuż przed rondem. Dojazd do posesji oraz przejazd dla służb ratunkowych pozostaną w pełni zabezpieczone.

Piesi też odczują zmiany. Gdzie znikną przejścia?

Na początku prac piesi przejdą przez skrzyżowanie bez większych problemów. Roboty zaczną się jednak na ciągu pieszo-rowerowym przy ul. Bohaterów Warszawy (na odcinku od Szymanowskiego do Tarnowskiej).

Później sytuacja się skomplikuje – wykonawca będzie czasowo zamykał poszczególne przejścia dla pieszych wokół ronda, aby zamontować nowe sygnalizatory i odnowić chodniki. Zamknięte zostanie m.in. przejście na wysokości posesji nr 6. Warto patrzeć na tablice informacyjne, które wskażą bezpieczną drogę dookoła.

Nowe ścieżki i przystanki za unijne pieniądze

Wszystkie te utrudnienia są związane z realizacją dużego projektu: „Poprawa transportowej mobilności mieszkańców Kielc poprzez budowę i przebudowę infrastruktury pieszo-rowerowej oraz przystanków komunikacji miejskiej”.

Dzięki inwestycji, która jest współfinansowana z Funduszy Europejskich dla Polski Wschodniej, rowerzyści zyskają nowe drogi i bezpieczne przejazdy przez wszystkie wloty skrzyżowania, a pasażerowie – odnowione przystanki wzdłuż ul. Bohaterów Warszawy i Szczecińskiej.

MZD apeluje do wszystkich o ostrożność i zdjęcie nogi z gazu. Warto w sobotę rano nie jechać "na pamięć"!